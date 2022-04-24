ضبط المتهم بسرقة 13 وحدة تكييف من داخل محل بحلوان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (مالك شركة للتكييفات كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه قص القفل الخاص بباب الشركة ملكه وسرقة (عدد 13 وحدة تكييف) من داخلها .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها مقيدة بإسم (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"-مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة) وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالاشتراك مع (شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة القاهرة) .

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط المتهمان الأول والثانى حال إستقلالهما السيارة المشار إليها والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهما (2 عتلة حديدية - 2 مقص حدادى) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "القص" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما ("سيئ النية" تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة) أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها بمخزن ملكه (كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بمحافظة القاهرة)، و بمواجهته أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما والهارب بالسرقة .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب .