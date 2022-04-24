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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دعوى جديدة بمجلس الدولة لإسقاط رئاسة هشام حطب للجنة الأوليمبية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أقام عبد الغفار مغاوري المحام نائبًا عن خالد محمد علي دعوى عاجلة بمجلس الدولة ، ضد كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، للطعن على القرار السلبي بامتناع وزير الشباب والرياضة بصفته عن وقف نشاط وعزل وإسقاط عضوية رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية الذي يجمع بينهما هشام محمد حطب.

طالبت الدعوى بوقف القرار السلبي بامتناع المطعون ضده (وزير الشباب والرياضة) بصفته عن وقف نشاط هشام محمد حطب عن ممارسة نشاطه كرئيس للجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية، كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

حملت الدعوي الرقم 45009 لسنة 73 شق عاجل، واختصمت كل من  وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية.

وقالت الدعوى إن الطالب بطل مصر وفارس سابق وله صولات وجولات في الفروسية منذ أن كان ناشئ تحت 18 سنة وهو في سن العاشرة من عمره وعضو الفريق القومي الحاصل على الميدالية الذهبية الوحيدة في تاريخ الفروسية لدورة البحر المتوسط وصاحب الميدالية الذهبية الوحيدة في تاريخ الفروسية في البطولة العربية - أبطال العرب الفردي والفرق فهو صاحب صفة ومصلحة في إقامة الدعوى طعنا على القرار السلبي المطعون عليه.

وأكد مقيم الدعوى أن المطعون ضده الثاني والثالث فقدا شرط العضوية وكذا رئاسة للجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية الذي يجمع بينهما من عدة أوجه .

واختتمت الدعوى ، أن هشام حطب محال للتحقيق  في الكسب غير مشروع من أعمال رئاسة اتحاد الفروسية وغيره ومازالت قيد التحقيق ، وهذه الواقعة كفيلة بوقف نشاطه وفقا للفقرة 52 فقرة 2 من لائحة الفروسية، فضلاً عن تغاضي المذكور عن اتخاذ الاجراءات القانونية قبل الفارس الذي ثبت تعاطيه للمخدرات في دورة المغرب وأصر على أن يخوض أوليمبياد طوكيو الأخيرة مدافعا عنه باستماتة سواء في التحقيقات أو الإعلام .

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