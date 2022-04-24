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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شغل في العالي الحلقة 23.. خدعة ميدو وكشف الجاسوس على فيفي عبده

شغل في العالي
شغل في العالي

شهد مسلسل شغل في العالى الحلقة 23 تطور جديد في الأحداث حيث لم تستطع فيفي عبده وشيرين رضا خداع أحمد حسام ميدو حيث كشف حقيقتهم ولكن تعاطف مع الرسالة التى تهدفها الشركة وقرر أن يساعدهما بقدر من المال.

وتكشف الحلقة عن الجاسوس الذي يعمل لصالح فراس سعيد الرجل الذي تبحث عنه فيفي وشيرين وهو في نفس الوقت الرجل الذى يحاول وقوع فيفي وشيرين في حبه.

وتعود فيفى عبده إلى دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “شغل فى العالى”، وتراهن هذه المرة على مغامرة فنية جديدة، تشاركها فيها شيرين رضا، ويسعى الثنائى الجديد إلى خطف الأنظار إليهما فى رمضان فى ظل المنافسة الشرسة التى يشهدها الموسم الجديد.

أبطال مسلسل شغل فى العالى
يشارك فى بطولة مسلسل “شغل فى العالى” بجانب فيفى عبده وشيرين رضا، كل من توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.  

قصة مسلسل شغل فى العالى
وتدور أحداث مسلسل “شغل فى العالى” فى إطار كوميدى، حيث تقدم شيرين دور الصديقة الجذابة المواكبة لصيحات الموضة والتى تنتمى لطبقة مجتمعية عالية، فيما تجسد فيفى شخصية تنتمى لطبقة شعبية، وتعيش فى مكان شعبى، أى النقيد لشخصية شيرين، ولكن تجمعهما صداقة قوية، وينتج عن تفاوت الطبقات العديد من المواقف الكوميدية.

وخلال تسلسل الأحداث تخطط الصديقتان دائمًا للانتقام من الرجال، من خلال خوض عدد من عمليات النصب والاحتيال على مجموعة من الرجال، كنوع من الانتقام.

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أغنية مسلسل شغل فى العالى
وشاركت شيرين رضا متابعى حسابها في موقع التواصل الاجتماعي Facebook أغنية "سيبيه.. سيبهولي"، من مسلسل "شغل فى العالي"، الذي تشارك به في السباق الرمضاني 2022.

وجاءت الأغنية في شكل التحدي بين شيرين رضا والفنانة فيفي عبده، حول من منهما ستفوز بقلب وعرض الزواج من أحد الرجال، وتعكس كلمات الأغنية وجهة نظر كل منهما في ذوق الرجل، وشكل وصفات المرأة التي تعجبه.

ويعرض مسلسل “شغل فى العالى” على قناة النهار، على أن يتم عرضه على قناة النهار دراما بعد عرضه على النهار العامة بساعتين، وقناة أبو ظبي الإماراتية، وعددا من المنصات الإلكترونية من بينها، منصة witch it، ومنصة شاهد دوت نت.  

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