معمر برازيلي يدخل موسوعة جينيس لعمله بشركة واحدة 84 عاما

تمكن معمر من مدينة بروسك في جنوب البرازيل من تسجيل رقم قياسي عالمي لعمله في مؤسسة واحدة لمدة 84 عاماً كاملة.

يعمل والتر أورثمان، البالغ من العمر 100 عام في مصنع «رينوكس فيو» لإنتاج الأقمشة منذ أن شق طريق العمل للمرة الأولى في حياته متمسكاً بوظيفته إلى اليوم.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، بدأ أورثمان العمل في أرض المصنع في سن صغيرة، وبعد فترة وجيزة انتقل إلى الإدارة، ثم تولى وظيفة مدير مبيعات.

وقال «أورثمان» إن السر في تمضية حياة مهنية طويلة ومرضية يتمثل في أمر بسيط وروتيني، وهو أن يعمل الشخص في العمل الذي يحبه، ويبتعد عن تناول الوجبات غير الصحية.

وأضاف في مقابلة مع قناة «RTE News» بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ100: «عليك أن تحب العمل، ولا يمكنك القيام بالعمل لمجرد الشعور بأنك تعمل، فهذه الطريقة لا تنجح، ولن تكون قادراً على تحمل ضغط العمل، وعليك أن تبحث عن أداء الوظيفة التي تحبها».

وللحفاظ على صحته أوضح المعمر البرازيلي أنه يؤدي حركات رياضية كل يوم ويراقب نظامه الغذائي بصورة صارمة، كما يحرص على تناول الطعام الصحي للحفاظ على قوته البدنية، ويبتعد عن الملح والسكر والمشروبات الغاذية لآثارها الضارة على معدته.