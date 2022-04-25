بعد اثارته للجدل .. اول تعليق من نيللي كريم على فاتن أمل حربي

عبّرت الفنانة نيللي كريم، عن سعادتها بنجاح مسلسلها “فاتن أمل حربي” الذي يُعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني.

قالت نيللي كريم، في لقاء لبرنامج “التاسعة هذا المساء”، انا لم أخف من تقديم الدور، هناك شركة إنتاج مسؤولة عن النص الذي تقدمه، وكاتب محترم ومراجعة للنص، لكن انا مكنتش فاكرة انه هيحصل الجدل ده كله".

يذكر أن كشفت النجمة نيللي كريم كواليس تحضيرها لشخصية مسلسلها فاتن أمل حربي.



وقالت نيللي كريم في تصريح خاص لصدى البلد:" على مدار السنوات الماضية دائما ما يقابل الشخص الكثير من الشخصيات والحالات فهناك الكثير من المواقف جمعت لدي الكثير من الخبرات حول الشخصيات التي تشبه فاتن في المسلسل الجديد".

تابعت:" وهناك أشخاص كثيرون حولنا نعيش معهم ويعيشوا معنا لديهم نفس الظروف فمن خلال الخبرة والتعايش مع هذه الشخصيات تحضرت لشخصية فاتن في المسلسل".

