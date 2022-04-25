أصالة عن زوجها: الحمدلله نحنا مع بعض ولبعض

نشرت الفنانة أصالة صورة جديدة لها عبر خاصية الإستوري بموقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام .

وظهرت أصالة بصورة سيلفي مع زوجها و علقت قائلة:" الحمدالله نحنا مع بعض و لبعض".



يذكر أن طرحت الفنانة أصالة، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “دنيتي الحلوة” عبر القناة الرسمية الخاصة بها.

كانت أصالة قد غنت، الأغنية في حفل زفاف ابنتها شام وسط حضور عدد كبير من الفنانين.



يذكر أن احتفلت شام الذهبي ابنة أصالة يوم الجمعة 25 مارس، بزفافها على أحمد هلال، في حفل شهد حضورا ضخما بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وخضعت شام لجلسة تصوير بصحبة عريسها أحمد هلال، وهي بفستان الزفاف، وتم تداول صورًا من استعدادات شام لحفل الزفاف.