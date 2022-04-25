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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصطفى الفقي: فلسفة مكتبة الإسكندرية قائمة على حفظ التراث وتنمية الإبداع

مصطفى الفقي
مصطفى الفقي

كشف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، وصية الرئيس عبد الفتاح السيسي له بعد تولى رئاسة مكتبة الإسكندرية، وقال: "أن العالم ليس بالغرب وحده إنه العالم ككل، فأرجو أن تشمل المكتبة الدول الأفريقية".

 

وأضاف مصطفى الفقي، خلال حواره ببرنامج “كنوز مصر” المذاع عبر الفضائية المصرية، تقديم الإعلامي أيمن عدلي، أنه عندما تولى المكتبة وجدها تنظر لاتجاه واحد، ولا تنظر لمصر والدول العربية.

 

ولفت إلى أن المكتبة توسعت فى جميع النواحي، مؤكدًا أن فلسفة المكتبة قائمًا على حفظ التراث وتنمية الإبداع، وما حدث فى المكتبة كثير وكثير.

 

وأشار مصطفى الفقي إلى أن الركيزة الأساسية لـ مكتبة الإسكندرية تكون من خزينة الدولة المصرية، موضحًا أنه يعمل بشكل مستمر على التقدم و توفير الأشياء المتطورة لـ المكتبة، وهو ما يجعل الجميع يشعر بالفخر.

 

مصطفى الفقي مكتبة الاسكندرية السيسي الدول الافريقية أيمن عدلى

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