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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر في كوبنهاجن يهنىء أقباط الجالية في الدانمارك بعيد القيامة المجيد

السفير المصرى في
السفير المصرى في كوبنهاجن يهنىء أقباط الجالية المصرية

زار السفير كريم شريف، سفير جمهورية مصر العربية في كوبنهاجن، مقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس الاحد لتقديم التهانى إلى راعيها نيافة الأب موسى ولشعب الكنيسة، ونقل برقية التهاني الموجهة من رئيس الجمهورية إلى أقباط مصر في الدانمارك بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. 

وأعرب السفير المصري عن سعادته بتزامن الأعياد المسيحية والإسلامية بما يضيف المزيد من الفرحة لأبناء الوطن الواحد بتلك الأيام المباركة، متمنيًا أن تعود جميع هذه الأعياد على الجالية المصرية في الدنمارك بكل الخير، وعلى مصر وشعبها بالخير واليمن والرخاء والاستقرار.

على صعيد آخر، أقام السفير كريم شريف، مأدبة إفطار على شرف وفد كلية الزراعة بجامعة أسيوط الزائر إلى الدانمارك حاليًا ضمن برنامج التبادل الفني والتدريبى بين البلدين فى مجال الاقتصاد الأخضر والزراعة المستدامة وحلول التحول الأخضر، حيث ترأس الوفد الدكتور عادل محمد محمود عميد الكلية وبرفقته عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية و١٧ طالباً فى مجالات الزراعة المختلفة.

وتأتي تلك الزيارة في إطار التبادل الأكاديمي عقب الزيارة التى قام بها وفد من الطلبة الدنماركيين إلى مصر مؤخراً إلى كل من محافظتى أسيوط والوادى الجديد والواحات. 

ونقل عميد كلية الزراعة تطلع رئيس جامعة أسيوط د طارق الجمال لمواصلة التعاون خلال الفترة القادمة بين الجانبين المصرى والدنماركى في نقل التجارب والخبرات والتدريب والاستفادة من الإمكانيات الدنماركية فى مجالات التحول الأخضر وتكنولوجيا الزراعة من أجل رفع الكفاءات والقدرات لكوادر جامعة أسيوط، وكذلك إمكانية التعاون مع السفارة خلال الفترة القادمة لتعزيز فرص الشراكة العلمية والتعليمية مع الجامعات الدنماركية وإيجاد المنح الدراسية المناسبة، معرباً عن تقديره على استقبال السفارة للوفد ومتابعتهم المستمرة له. 

من جانبه، أكد السفير المصرى على بذل السفارة قصارى جهدها للحفاظ على ما تحقق من تعاون بين جامعة أسيوط والجامعات الدنماركية والتطلع لتوسيعه بحيث يشمل باقى الجامعات المصرية وذلك فى إطار الاهتمام الذى تبديه وزارة التعليم العالى المصرى بتنويع التعاون مع الجامعات الدولية وتعزيز برامج الشراكة والزمالة والمنح معها.

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