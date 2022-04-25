أفيش منفرد لـ أحمد حلمى.. بوستر جديد لفيلم واحد تانى

نشر الفنان أحمد حلمى بوستر جديد لفيلم “واحد تانى” والذى من المقرر ان يعرض فى عيد الفطر وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وعلق أحمد حلمى : “واحد تاني.. فيلم العيد الصغير بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي”.

أحمد حلمى

ونشرت الفنانة نسرين أمين صورة لها مع الفنان أحمد حلمى ، من كواليس تصوير فيلم “واحد تاني” ، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع “إنستجرام”.

وعلقت نسرين امين قائلة “ من تصوير فيلم #واحد_تاني مع النجم أحمد حلمى ”.

ومن المقرر طرح فيلم “واحد تاني” لأحمد حلمي في موسم عيد الفطر، الذي يشهد عودته إلى السينما مرة أخرى منذ آخر أعماله “خيال مآته” الذي طرح عام 2019.

فيلم “واحد تاني” من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، ومن إنتاج شركة سينرجي.