منة عرفة: "محدش يقدر يجبرني انفصل عن جوزي أو استمر والرزق بتاع ربنا"

نفت الفنانة منة عرفة، ما يشاع عن تلقيها مكالمة كانت السبب في انفصالها عن محمود المهدي، قائلة: "محدش في الحياة يجبرني أني أبعد عن جوزي ولا يخليني معاه، ولكن أثناء المشاكل كان بيجلي مكالمات بالنصيحة على الناحيتين بالانفصال أو البقاء ولكن القرار في الأول والآخر ليا أنا".

وأوضحت الفنانة منة عرفة، خلال حوارها ببرنامج "ضرب نار"، مع الاعلامية داليا فؤاد، على قناة القاهرة والناس، أنها تعلمت من أزمتها أمور تساعدها في النجاح بعملها وأولها عدم الإفصاح عن حياتها الشخصية، قائلة: "عشان انجح فى شغلي لازم فى شوية حاجات تحصل والحاجات دي لو محصلتش هتعثر شويه بس اللي مؤمنة به أن مفيش حد بيوقف رزق حد".

واستكملت: "من ضمن الحاجات اللي عشان انجح اني متكلمش عن حياتي الشخصية، وأن الناس متبقاش عرفه عني كل حاجة، وأكون بعيدة عن الناس فيكونوا مشتاقين ليا، واشتغل على نفسي أكثر من التمثيل، الناس بتميل للحاجات الغامضة في حياة الفنان وعشان اكون ناجحة مينفعش أقدم لهم غير الفن بس".



