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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة لرفع مستوى النظافة بمدينة سيدي غازي في كفر الشيخ.. صور

رئيس مدينة سيدي غازي
رئيس مدينة سيدي غازي

شنت الوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة؛ استهدفت رفع مستوى النظافة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

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ومن جانبه، تابع اللواء عبد الغفار الديب، رئيس الوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي، ونواب المدينة أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولاً بأول وإزالة المتولد اليومي من القمامة ورفع التراكمات والمخلفات ومسح الطرق ونقلها للمقلب العمومي لرفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والطرق العامة.

 

وشدد «الديب» على رفع كفاءة أعمال النظافة اليومية والتواصل مع المواطنين ميدانيا واستمرار أعمال النظافة والتجميل اليومية بالمدينة وخاصة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج والميدان.

 

وأكد اللواء عبد الغفار الديب، على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق بالمدينة.

 

جدير بالذكر أن اللواء عبد الغفار الديب، جرى تعيينه من قبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رئيساً للوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي، خلال حركة المحليات الأخيرة.

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التنمية المحلية كفر الشيخ الجمعيات الأهلية محافظ كفر الشيخ حملات مكثفة محافظة كفر الشيخ وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي

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