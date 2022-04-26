عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدى عبدالغني بعد تعيين تاكيس جونياس مديرا فنيا لبيراميدز: هو مشي ليه

صدى البلد

علق مجدى عبد الغنى ، لاعب منتخب مصر السابق ، على تعيين تاكيس جونياس مدير فني لنادي بيراميدز. 

 

وكتب مجدى عبد الغنى  عبر حسابه بموقع تويتر “ تاكيس جونياس مدرب فاهم كورة، قدم كرة جميلة في وادي دجلة الكل أشاد بيها، ومخدش فرصته كاملة في بيراميدز.. بس السؤال المهم هو مشي ليه ورجع تاني ليه؟! ”.

 

و قاد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز، أول تدريباته اليوم، على رأس القيادة الفنية لفريق الكرة الأول، بعدما أتمت الإدارة اتفاقها معه لتولي المهمة خلال المرحلة المقبلة.

وبعد عودته من الكونغو، بدأ الفريق تدريباته دون راحة على ملعب الدفاع الجوي، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا والمحدد لها مساء الأربعاء في الدوري الممتاز.

وقسَّم المدير الفني وجهازه المعاون، اللاعبين إلى مجموعتين لأداء تدريبات متنوعة في ظل حالة الإرهاق الذي يمر به الفريق بسبب السفر والعودة والإجهاد، وعقد الجهاز جلسة مع اللاعبين مبديا خلالها سعادته بالعودة مرة أخرى لتدريب الفريق وثقته الكبيرة في المجموعة الحالية التي يرى قدرتها على مواصلة المنافسة على لقبي الدوري والكأس خلال الفترة المقبلة.

وطالب المدير، اللاعبين بضرورة نسيان الفترة الأخيرة والتركيز فيما هو قادم لأهمية تحقيق الانتصارات في المرحلة المقبلة ومواصلة المنافسة مشددا على أن الانتصارات تعطي اللاعبين الثقة في أنفسهم.

وادي دجلة سيراميكا كليوباترا نادي بيراميدز الدوري الممتاز سيراميكا الدفاع الجوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

القاهرة 30 درجة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26 أبريل

هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. صفاء السماء و9 علامات تحددها

إغراء رئيس الوزراء..سيقان برلمانية تثير أزمة حول السياسة و"الغريزة" في بريطانيا |فيديو

هشام طلعت مصطفى: فاعل خير صديقي يتبرع بـ50 مليون جنيه لمستشفى وادي النيل

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

لامبارد: ايفرتون خسر من ليفربول العدواني بسبب محمد صلاح

الرعب القادم..التهاب الكبد الغامض ..خطورته على الأطفال وضرورة الانتباه لأعراضه

ترشيحاتنا

موعد ومكان جنازة والد الفنانة مروة عيد

الموت يفجع الفنانة مروة عيد في والدها

علامات ليلة القدر .. 7 أمارات ترقبها في هذه الساعة

فيديو لوزير الدفاع الأمريكي في العاصمة الأوكرانية كييف

الزمالك يكثف محاولاته للتعاقد مع رمضان صبحي بعد خروج بيراميدز من الكونفدرالية

متى ليلة القدر.. اعرف موعدها وعلاماتها ودعاء النبي فيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا قالت نضال الأحمدية عن إعجاب طوني خليفة بها وسر مقلبها فيه؟

هاني رمزي لـ صدي البلد: مشاركتي في العائدون شرف.. والنجاح فاق توقعاتي.. وتقديم أعمال غير كوميدية أصبح أمر وارد

في شم النسيم "الجو مش ربيع".. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس وسقوط الأمطار؟

باللحم والباذنجان.. طريقة عمل المقلوبة في رمضان

فيديو

بعدما قبل الرئيس الفرنسي يدها.. من هي فرح الديباني .. فيديو جراف

كواليس نجاة فريق عمل مسلسل للموت2 من موت محقق .. فيديو جراف

يزيد احتمالية الإصابة بكورونا.. الأطباء يحذرون من تناول الفسيخ في شهر رمضان

تعدد زيجاتها وشراء سجائر لحماتها.. أسرار في حياة ميار الببلاوي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

اﻟﻤﺰﻳﺪ