بصورة سيلفي.. ياسمين رئيس تخطف الأنظار عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ياسمين رئيس بصورة سيلفي بإطلالة كاجول جذابة تبرز جمال ملامحها، مما حازت على إعجاب متابعيها.

كانت الفنانة ياسمين رئيس تصدرت التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد إعلان عودتها في هدوء لزوجها المخرج هادي الباجوري، من خلال مشاركتها فيديو رومانسي جمعها مع زوجها.

وأثار مقطع الفيديو الرومانسي الذي نشرته ياسمين رئيس تساؤلات الكثير من متابعيها، خاصة أنهما أعلنا انفصالهما وتم الطلاق الرسمي في 22 فبراير الماضي، في أجواء صاخبة.

ونشرت الفنانة ياسمين رئيس مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو جمعها بزوجها المخرج هادي الباجوري، دون أن يعلنا عودتهما لبعضهما البعض.