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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس غدا.. استقرار درجات الحرارة وشبورة صباحا على الطرق

حالة الطقس
حالة الطقس

تشهد حالة الطقس غدا، الأربعاء، استقرار درجات الحرارة على كافة الانحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس غدا ليلا، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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وعن الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس غدا، يكون نشاط الشبوررة الماضية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، بمختلف المحافظات، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرىى 17
السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 16
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 24
شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 18
جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 23

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