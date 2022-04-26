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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين لـ أردوغان: على أوكرانيا إعطاء الأمر لقواتها في آزوفستال بالاستسلام

أرشيفية
أرشيفية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أنه على سلطات كييف إعطاء الأمر للجيش الأوكراني في آزوفستال لإلقاء السلاح.

وأفاد الكرملين في بيان بأن بوتين قال في الاتصال الهاتفي: "أما بالنسبة للجنود الأوكرانيين ومقاتلي الكتائب القومية المحاصرة في أراضي مصنع آزوفستال، فيجب على سلطات كييف أن تتحمل المسؤولية السياسية وأن تأمرهم بإلقاء أسلحتهم، مسترشدةً بالاعتبارات الإنسانية. ويضمن لأسرى الحرب الحياة والمساعدات الطبية والعلاج وفقا للوائح القوانين الدولية".

كما أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بأوضاع المحادثات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا "فلاديمير بوتين أطلع بوضع المحادثات بين الممثلين الروس والأوكرانيين".

وأضاف بيان الكرملين أن بوتين وأردوغان اتفقا على مواصلة التنسيق بين إدارات الدفاع لخروج السفن التركية من موانئ البحر الأسود "اتفق الزعيمان على مواصلة التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين من أجل خروج السفن التركية بأمان من الموانئ المطلة على البحر الأسود على طول الممر الإنساني البحري الذي ينظمه الجانب الروسي".
 

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