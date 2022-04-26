تصيب القولون .. طرق علاج الغازات المعوية

تعد الغازات المعوية من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين جميع الأعمار وفى الحقيقة هى لا تتسبب فقط في الشعور بالألم وإنما تضع الإنسان فى مواقف محرجة.

الغازات الموجودة فى البطن وتحديدا القولون عبارة عن مزيج من الأبخرة عديمة الرائحة بما في ذلك الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والنيتروجين والهيدروجين والميثان وتتكون هذه الغازات الموجودة في الجهاز الهضمي عندما تختلط هذه الأبخرة مع البكتيريا المعوية ، يمكن أن تتطور رائحة الكبريت الكريهة.

يطلق جسمك الغازات من خلال الفم عن طريق التجشؤ أو المستقيم و في بعض الأحيان تنحصر في المعدة ويتسبب تراكم الغازات في آلام في البطن وانتفاخ البطن.



نعرض لكم طرق علاج الغازات التى تصيب القولون بالأدوية، وفقا ولما جاء فى موقع “ clevelandclinic ” .

Alpha-galactosidase (Beano®) ، وهو إنزيم لتفكيك الأطعمة التي يصعب هضمها.

البزموت سبساليسيلات (بيبتو بيسمول) للبالغين المصابين باضطراب في المعدة والإسهال.

إنزيمات اللاكتاز (Lactaid®) لحساسية اللاكتوز (مشكلة في هضم سكريات الحليب).

البروبيوتيك (Culturelle®) للتخلص من بكتيريا الأمعاء السيئة.

سيميثيكون (Gas-X® ، Mylanta®) لتقليل تراكم الغازات المعوية التي تسبب الانتفاخ.

قد تساعد الأدوية الموصوفة إذا كان المريض يعاني من مشكلة في الحركة مثل القولون العصبي.

يمكن أن تعالج المضادات الحيوية فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الذي يسبب الغازات الزائدة والانتفاخ