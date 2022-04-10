منعا للإحراج .. اكتشف طرق علاج غازات البطن

تعد غازات البطن من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين البشر وتسبب لهم الكثير من الإحراج .. فكيف يمكنك التخلص منها؟

ووفقا لما جاء في موقع “ mayoclinic ” نعرض لكم طرق علاج غازات البطن مهما كان السبب في المعاناة منها:



إذا كانت آلام غازات البطن لديك ناتجة عن مشكلة صحية فعلاج الحالة الأساسية قد يوفر لك الراحة و بخلاف ذلك ، يتم علاج الغازات المزعجة عمومًا من خلال الإجراءات الغذائية أو تعديلات نمط الحياة أو الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية

نظام غذائي

قد تساعد التغييرات الغذائية في تقليل كمية الغازات التي ينتجها جسمك أو تساعد الغاز على التحرك بسرعة أكبر عبر نظامك وسيساعدك الاحتفاظ بمذكرات نظامك الغذائي وأعراض الغازات على مساعدة طبيبك وتحديد أفضل الخيارات للتغييرات في نظامك الغذائي وقد تحتاج إلى التخلص من بعض العناصر أو تناول أجزاء أصغر من الأطعمة الأخرى.

قد يؤدي تقليل العوامل الغذائية التالية أو التخلص منها إلى تحسين أعراض الغازات:

الأطعمة الغنية بالألياف

تشمل الأطعمة الغنية بالألياف التي يمكن أن تسبب الغازات الفاصوليا والبصل والبروكلي وبراعم بروكسل والملفوف والقرنبيط والخرشوف والهليون والكمثرى والتفاح والخوخ والبرقوق والقمح الكامل والنخالة. يمكنك تجربة الأطعمة التي تؤثر عليك أكثر ويمكنك تجنب الأطعمة الغنية بالألياف لبضعة أسابيع وإضافتها تدريجيًا. تحدث إلى طبيبك للتأكد من أنك تحافظ على كمية صحية من الألياف الغذائية.

ألبان

يمكن أن يقلل تقليل منتجات الألبان من نظامك الغذائي من الأعراض و يمكنك أيضًا تجربة منتجات الألبان الخالية من اللاكتوز أو تناول منتجات الألبان المكملة باللاكتاز للمساعدة في الهضم.

بدائل السكر وتخلص من بدائل السكر أو قلل منها ، أو جرب بديلًا مختلفًا.

الأطعمة المقلية أو الدسمة

تعمل الدهون الغذائية على تأخير إخراج الغازات من الأمعاء. قد يقلل تقليص الأطعمة المقلية أو الدهنية من الأعراض.

المشروبات الغازية

تجنب أو قلل من تناول المشروبات الغازية لأنها تزيد من غازات البطن وتتسبب فى خروج الريح.



مكملات الألياف

إذا كنت تستخدم مكملًا من الألياف لعلاج غازات البطن ، فتحدث إلى طبيبك حول كمية ونوع المكملات التي تناسبك وماء و للمساعدة في منع الإمساك اشرب الماء مع وجباتك طوال اليوم ومع مكملات الألياف.



الأدوية المتاحة دون روشتة

تأخذ المكمل قبل تناول الوجبة مباشرة عند تناول البقول والخضروات

تساعدك مكملات اللاكتيز على هضم السكر في منتجات الألبان (اللاكتوز) وتقلل هذه من أعراض الغازات إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز و تحدث إلى طبيبك قبل استخدام مكملات اللاكتاز إذا كنتى حاملاً أو مرضعة.

سيميثيكون يساعد على تفتيت فقاعات الغاز وقد يساعد الغاز في المرور عبر الجهاز الهضمي وهناك القليل من الأدلة السريرية على فعاليته في تخفيف أعراض الغازات.

قد يؤدي تناول الفحم المنشط و قبل الوجبة وبعدها إلى تقليل الأعراض ، لكن الأبحاث لم تظهر فائدة واضحة.

قد يتداخل مع قدرة جسمك على امتصاص الأدوية. قد يتسبب الفحم في تلطيخ فمك وملابسك.

