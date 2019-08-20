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علاج غازات البطن للكبار.. تخلص من الألم والإحراج في نفس الوقت

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:26 م
علاج غازات البطن
علاج غازات البطن للكبار
اسماء محمد
نتعرض فى حياتنا لمشكلات صحية كثيرة ولكن البعض منها يصيبنا بشكل متكرر على فترات متباعدة أو متقاربة، مما يحتم علينا معرفة علاج هذه الأمراض أو المشكلات الصحية، وفى مقدمتها علاج غازات البطن للكبار، حيث لا يقتصر ضررها على المستوى الصحى فقط بل يضع الفرد فى مواقف محرجة.

علاج غازات البطن يساعد في طرد الريح من الجسم والتخلص من الانتفاخ والشعور بالراحة والقدرة على تناول جميع أنواع الطعام، هذا بالإضافة إلى أن علاج غازات البطن للكبار يجعلهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي أكثر ويستطيعوا أن يستمتعوا بها.

ونعرض لكم فى هذا التقرير أفضل طرق علاج غازات البطن للكبار تناسب جميع الحالات تنقسم لعلاجات طبيعية وأعشاب ونظام غذائي، بالإضافة إلى أهم الأمراض المسببة لغازات البطن والانتفاخ.

علاج غازات البطن للكبار

فى البداية نتطرق إلى الطرق العادية لـ علاج غازات البطن للكبار وفقا لما جاء بموقع "medicalnewstoday"، وأبرزها:

الرياضة
- ممارسة التمارين الرياضية بعد تناول الطعام يعمل على علاج غازات البطن للكبار، خاصة إذا تضمنت المشى السريع لمسافات كبيرة والجرى وقفز الحبل لأنها رياضات سهلة التطبيق ولا تحتاج لتكلفة عالية ويمكن ممارستها فى أى مكان، هذا فضلا عن فاعليتها الكبيرة فى علاج غازات البطن.

- الذهاب للحمام بسرعة عند الإحساس بقرب انطلاق غازات البطن وعدم الإمساك عليها وكتمها داخل الجسم لأن هذا يزيد من سوء المشكلة ويجعل الآلام أكثر حدة.

- إخراج البراز عن طريق الذهاب للحمام ومحاولة التخلص من هذه الفضلات وتناول الماء والسوائل الكافية التى تساعد فى التخلص منها، خاصة إذا كان هناك إمساك، مما يسهل عملية التخلص من البراز والفضلات ويساهم بشكل كبير فى التخلص من الغاز المحبوس داخل الأمعاء.

- كما ذكر موقع healthline أن مكملات اللاكتاز عبارة عن إنزيم موجود فى الجسم يستخدم لتحطيم اللاكتوز، واللاكتوز هو سكر في الحليب، والأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز لا يمكنهم هضم هذا السكر، وتتوفر مكملات اللاكتاز فى الصيدليات بدون وصفة طبية ويمكن أن تساعد الجسم على هضم اللاكتوز وفقا لما جاء بموقع مكملات اللاكتاز.

علاج غازات البطن للكبار بالأعشاب

علاج غازات البطن بالأعشاب من الطرق القديمة التى كان يلجأ لها أجدادنا، ومنها أعشاب معروفة بفاعليتها فى علاج مشاكل البطن مثل النعناع والبابونج والشمر، ولكن هناك أعشابا أخرى لها فاعلية قوية جدا فى علاج غازات البطن للكبار لا نعرف عنها شيئا، والتى تطرق لها موقع "healthline".

- خل التفاح من خلال تمييع ملعقة كبيرة من خل التفاح في مشروب طبيعى، والأفضل وضعه مع كمية مناسبة من الماء، ويشرب مباشرة قبل الوجبات أو حتى ثلاث مرات يوميًا حسب الحاجة لتخفيف الأعراض.

- القرنفل: عشب يستخدم في الطهي، وقد يساعد زيت القرنفل في تقليل الانتفاخ والغاز عن طريق إنتاج إنزيمات هضمية، وطريقة الاستخدام المثلى، هى: إضافة قطرتين أو خمس قطرات إلى كوب 8 أوقية من الماء، وتناوله بعد الطعام، خاصة الوجبات الرئيسية.

علاج الغازات وانتفاخ البطن بـ بنظام غذائي:

- الجلوس خلال كل وجبة وتناول الطعام ببطء حتى تتمكن من مضغه جيدا.

- حاول ألا تأخذ الكثير من الهواء أثناء تناول الطعام والتحدث.

- توقف عن مضغ العلكة لأنها تدخل المزيد من الهواء داخل المعدة.

- ابتعد عن تناول المشروبات الغازية، حيث يعتقد البعض أنها مفيدة فى علاج الغازات لكنها ليست كذلك.

- الابتعاد عن التدخين نهائيا "السلبى والإيجابى".

- ابتعد تماما عن الأطعمة المعروفة بتسببها فى إنتاج غازات البطن أو زيادتها.

علاج غازات البطن المستمرة

- فى حالات قليلة جدا والتى يصاب فيها المريض بآلام شديدة لا يمكن تحملها، والطرق السابقة لا تأتى معها بنتائج قوية، وفى هذه الحالة يجب استشارة الطبيب ومن ثم اختيار العلاج المناسب.

- احرص على ممارسة التمارين الرياضية فإنها تساعد فى تحسين حركة الأمعاء وتنظيم عمل الجسم وفى مقدمتها تمارين لهجة التى تستهدف تحريك وتحسين كل جزء فى الجسم، فهى تساعد فى تحسين الهضم وعلاج غازات البطن للكبار.

أسباب غازات البطن والانتفاخ

إذا أردت علاج غازات البطن والانتفاخ والريح، عليك أولا معرفة أسبابها ومحاولة علاج المشكلة من جذورها، خاصة إذا استمر لفترة طويلة وكان ناتجا عن المعاناة من مرض ما.

وبصفة عامة، فإن الحالات الأكثر شيوعا المتسببة فى الإصابة بغازات البطن، هى: التهاب المعدة والأمعاء، وعدم تحمل اللاكتوز، ومرض الاضطرابات الهضمية، ومرض كرون، ومرض السكري، والقرح الهضمية ، بالإضافة إلى متلازمة القولون العصبي التى تعد من الأسباب الأكثر انتشارا فى بلدان عديدة.

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