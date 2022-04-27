صحية وسريعة .. طريقة عمل مصاصات المانجو

يمكنك تحضير وصفة حلويات سهلة وسريعة للطفل بمكونات متوفرة من مطبخك إليك طريقة تحضير مصاصة المانجو بمكونات بسيطة وسهلة التحضير.

فيما يلي كيفية تحضير مصاصات المانجو وفقا لموقع بولد سكاى الهندي.

كيفية تحضير مصاصات المانجو

وقت التحضير: 10 دقائق

وقت الطبخ: 60M

الوقت الكلي: 6 ساعات 30 دقيقة

كوب وربع مانجو أخضر مقشر ومقطع إلى شرائح.

نصف كوب أوراق نعناع طازجة.

نصف كوب من الزبيب المنقوع ويفضل أن يكون في ماء دافئ لمدة 30 دقيقة.

حوالي كوبين من الماء.

ملعقة ونصف من المكسرات المطحونة

ملح للتذوق.

قليل من عصير الكيوي

للتزيين عصير الليمون (اختياري)

العسل

قوالب المصاصات والعصي.

طريقة تطبيق الوصفة

في وعاء فوري ، أضيفي المانجو والزبيب المنقوع والماء ويطهي على نار عالية لمدة 5-6 دقائق تقريبًا

في الخلاط نضيف الخليط وأوراق النعناع والمكسرات وعصير الكيوي

أضف نصف كوب من الماء واخلط المزيج حتى يصبح ناعمًا. صب الخليط في وعاء. إذا كان قوام الخليط كثيفًا جدًا ، أضف الماء حتى يصبح القوام أكثر سمكًا.

أضيفي القليل من عصير الليمون وإذا كنت تريده حلوًا ، أضف القليل من العسل. صب الخليط في قوالب المصاصة وأدخل العصي. دعهم يتجمدون لمدة 6-8 ساعات.

بمجرد أن تنضج ، أخرجيها في طبق وزينيها