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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد استقالة مصطفى عبده.. خالد إسماعيل مديرا فنيا لـ كفر الشيخ

مصطفى عبده وخالد
مصطفى عبده وخالد إسماعيل

أعلن مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي برئاسة المحاسب عبد الحميد مصطفى، رئيس النادي، مساء اليوم، قبول اعتذار الكابتن مصطفى عبده، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن مهمة تدريب الفريق.


ووجه مجلس الإدارة الشكر والتقدير للكابتن مصطفى عبده، وذلك على الفترة الماضية والنتائج الطيبة التي حققها مع الفريق، متمنياً له دوام التوفيق والسداد خلال الفترة المقبلة.

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كما قرر مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي، تكليف الكابتن خالد إسماعيل، مدير قطاع الناشئين بالنادي؛ لتولى مهام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي.

 

يذكر أن فريق كفر الشيخ يحتل المركز الرابع برصيد 42 نقطة في مجموعة «بحري»، ويتبقى له 5 مباريات على انتهاء الموسم الحالي.

كفر الشيخ كرة القدم مجلس إدارة مصطفى عبده المدير الفني قطاع الناشئين الكابتن مصطفى عبده المدير الفني للفريق

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