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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. الحكم على مرتضى منصور في دعوتي سب وقذف الخطيب

صدى البلد

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الحكم في دعوتين مقامتين من  محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك؛ يتهمه فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحمل الدعوى الأولى المقامة من محمود الخطيب، ضد المستشار مرتضى منصور رقم 83 لسنة 2022، ويتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تحمل الدعوى الأخرى رقم 45 سنة 2022، ويتهم فيها  محمود الخطيب؛ المستشار مرتضى منصور، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقيمت دعوى جديدة من الخطيب ضد  مرتضى، لاتهامه بالسب والقذف في حقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت أوراق الدعوى 12 مقطعا مرئيا لمرتضى منصور، احتوت على عبارات سب وقذف لمحمود الخطيب وعائلته وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومديره التنفيذي.

ووفقًا للدعوى الجديدة؛ التي حملت رقم 45 سنة 22، يتهم  محمود الخطيب المستشار مرتضي منصور، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مرتضى منصور محمود الخطيب المحكمة الاقتصادية

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