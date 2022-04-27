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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء 27-4-2022

العملات العربية-
العملات العربية- أرشيفية

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 27 أبريل 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك المصري.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم:

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:


سجل الدينار الكويتي للشراء 58.1275 جنيه و 60.615 جنيه للبيع.

يمن الحماقي:منع قبول النقد الأجنبي من شركات الصرافة يقلل من المضاربة بسعر الدولار

أسعار صرف العملات الأجنبية في ختام تعاملات الثلاثاء 26 أبريل


وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.921 جنيه و4.94 جنيه للبيع.


أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 5.0254 جنيه و 5.0451 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 47.7261 جنيه و 49.1512 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 46.8782 جنيه و 48.1311 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.7359 جنيه و 5.0703 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 25.6885 جنيه و 26.1502 جنيه للبيع.
 

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