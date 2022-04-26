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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية في ختام تعاملات الثلاثاء 26 أبريل

العملات الأجنبية-
العملات الأجنبية- أرشيفية

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه بختام التعاملات اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وسجلت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 26 – 4 – 2022 في البنك الأهلي المصري الآتي:

 

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي
 


الدولار الأمريكي شراء 18.47 جنيه، والبيع 18.53 جنيه.

 اليورو شراء 19.6983 جنيه، والبيع 19.8975 جنيه.

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الجنيه الاسترليني شراء 23.3996 جنيه، والبيع 23.6665 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 14.4308 جنيه، والبيع 14.6078 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 2.6477 جنيه، والبيع 2.6749 جنيه.


أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
 

الكرون النرويجي شراء 2.0061 جنيه، والبيع 2.04 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 1.8896 جنيه، والبيع 1.9127 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 19.2336 جنيه، والبيع 19.3727 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 14.4049 جنيه، والبيع 14.5756 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 13.243 جنيه، والبيع 13.3935 جنيه.

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