الوداد يتصدر الدوري المغربي بعد فوزه على أولمبيك آسفي بهدف نظيف

فاز فريق الوداد على مضيفه أولمبيك آسفي بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما الليلة على ملعب المسيرة بمدينة آسفي، في إطار مباريات الجولة 21 من البطولة الاحترافية.

أحرز هدف الوداد أيمن الحسوني من ضربة جزاء، في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الوداد إلى 46 نقطة متصدرا البطولة بفارق 3 نقاط عن فريق الرجاءـ فيما تجمد رصيد أولمبيك آسفي عند 23 نقطة، في المركز الـ13.