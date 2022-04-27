مهري 200 ألف.. منة عرفة تتحدث عن مرضها النفسي ومحمد نجاتي وطليقها السابق|فيديوجراف

قدمت الفنانة منة عرفة اعتذارًا للفنان محمد نجاتي ، مؤكدة أن وجد نفسه طرفًا في أزمة انفصالها الأول عن زوجها السابق محمود المهدي.

حلقة منة عرفة

وقالت منة عرفة في حوار لبرنامج ضرب نار، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء، إنه اعتذر لمحمد نجاتي ولا يوجد خلاف بيني وبينه، ولم أقم بترتيب "التريند" بمساعدة محمود المهدي ومحمد نجاتي.

وتابعت منة عرفة أنه لا أعتقد أنهما رتبا "التريند" معا دون علمي لأنه تسبب لي في الضرر.

وللمزيد حول حلقة منة عرفة القاهرة والناس في برنامج "ضرب نار" وتصريحات منة عرفة بشأن طليقها السابق محمود المهدي والفنان محمد نجاتي شاهد الفيديوجراف التالي: