الكويت ترفض تصريحات مسيئة من نائب عراقي

أعربت الكويت، اليوم، الأربعاء، عن رفضها واستيائها من تصريحات أحد أعضاء البرلمان العراقي، حول الاعتداء على الصيادين ببلاده.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، اجتمع نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري اليوم، الأربعاء، مع السفير العراقي لدى الكويت المنهل الصافي، وبحثا الجانبان عددًا من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما تناول اللقاء التصريحات الأخيرة لأحد أعضاء البرلمان العراقي بشأن الإدعاءات بالاعتداء على الصيادين العراقيين.

وأعرب الظفيري خلال اللقاء عن رفض واستياء الكويت لهذه التصريحات التي لا تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين ولا تراعي مبادئ حسن الجوار، مؤكدا عدم صحة هذه الادعاءات وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات خفر السواحل الكويتية.

وأشاد بالتعاون القائم والمستمر بين قوة خفر السواحل الكويتية والقوة البحرية العراقية في معالجة تجاوزات الصيادين العراقيين للمياه الإقليمية الكويتية.