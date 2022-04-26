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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. تحذيرات قوية من عدم استقرار الحالة الجوية في البلاد

الكويت
الكويت

أصدرت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، اليوم الثلاثاء،  تحذيرا جويا أشارت فيه إلى "تأثر البلاد بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة بنشاط في الرياح قد تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار.

ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، حذرت الأرصاد الكويتية من أن الرؤية الأفقية قد تقل على بعض المناطق، كما سترتفع الأمواج البحرية ﻷكثر من 7 أقدام.

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ولفتت إلى أن مدة التحذير الجوي 12 ساعة، بداية من 12:00 ظهر اليوم وحتى منتصف الليل.

توخي الحيطة والحذر نظرا لعدم استقرار الحالة الجوية 

ومن جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة والإعلام في "قوة الإطفاء العام" المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر نظرا لعدم استقرار الحالة الجوية في البلاد والتي قد تتأثر بأمطار رعدية ونشاط في الرياح تقل معها الرؤية الأفقية".

وناشدت الجميع “في حالة الاحتياج لأي مساعدة عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ فورا”.
 

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