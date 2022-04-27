عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل رانيا وسكينة الحلقة 26.. اختطاف أحمد خالد صالح

رانيا وسكينة
رانيا وسكينة

بدأت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل رانيا وسكينة، بمعرفة مي عمر وروبي  أن الممرضة شهدت ضدهم، وهربا من المكان الذي كانوا يختبأون فيه بعدما نصحهم بحرية محمد عز بترك المكان.

وقررت مى عمر ان تذهب الى شركة والدها بحثا عن اوراق لاثبات براءتها.

فيما ذهب أحمد خالد صالح الي كبير الجابرية ليساومهم ولكنهم اختطفوه.

روبي ومى عمر كانوا يراقبان الموقف من بعيد وحينما هرب احمد خالد صالح ظخل الس الجاليري الذي به احد افراد العصابة ووجدوه مقتولا فاستعادوا منه الالماظ وهربوا.

مسلسل رانيا وسكينة" للفنانة روبي ومى عمر، يتم عرضه عبر قناة MBC-خلال شهر رمضان المبارك- في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتجسد مي عمر دور "رانيا" وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموحات ضخمة تسعى لتحقيقها، وتتدرب روبي "سكينة" على قيادة سيارات التريللا التي تستخدمها ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، والفنان سليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

مسلسل رانيا وسكينة الحلقة 25.. روبي ومي عمر تصلان لدليل البراءة

بعد تأجيل دعوى نزار الفارس.. رانيا يوسف تواجه عقوبة الحبس والغرامة بالقانون


وانتهى الفنان سليمان عيد من تصوير أحدى حلقات مسلسل “ رانيا وسكينة ” ، والذى من المقرر عرضه خلال رمضان القادم، ويظهر الفنان سليمان عيد ضيف على إحدى حلقات المسلسل لمدة حلقة واحدة.

وانطلق تصوير مسلسل مي عمر و روبي “رانيا وسكينة " خلال الفترة الماضية  في منطقة إمبابة، وواصل فريق العمل التصوير في نفس الديكور لمدة

محمد صلاح احمد خالد صالح رانيا يوسف الحبس والغرامة نزار الفارس شيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

الحبس عامين لمرتضى منصور بتهمة سب محمود الخطيب

تراجع 15 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-4-2022

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها في ليلة 25

الحكم بحبس مرتضي منصور سنة أخرى لسب الخطيب | تفاصيل

وفاة مدرب شباب الاتحاد السكندري بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم كوبري فارس بكوم أمبو إلى 7 وفيات

ترشيحاتنا

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تفتح لك الخير.. وأفضل 210 أدعية رددها الآن

تسريبات وأسرار وفضائح.. ما جديد محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد؟

المفتي: الدعاء المستجاب مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالكسب الحلال

194 رحلة داخلية لمصر للطيران خلال إجازة عيد الفطر المبارك

انهيار اليورو| الغاز الروسي يضرب اقتصاد أوروبا.. ومخاوف من الركود وارتفاع التضخم

اعرف الحالات التي يتم إعفاء الإعلانات فيها من الحصول على ترخيص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

افتتحها السيسي.. ما محتويات حجرة مقتنيات الرسول في مسجد الحسين وكيف وصلت إلى مصر؟ .. صور

هنادي مهنا: أنا آخر المنضمين لمسلسل "مكتوب عليا" وأكرم حسني قدمني بشكل مختلف وأيتن عامر "ممثلة خطيرة"|حوار

المصريون حشوه بالدنانير| قصة كعك العيد.. كيف تم اكتشافه وأول من أكله؟

فيديو

معاملة سيئة.. كواليس شكوى المصري البورسعيدي إلى الكاف ضد نهضة بركان.. فيديو جراف

احتفال ليلة القدر.. لحظات صدق وحب جمعت الرئيس وشيخ الأزهر ووزير الأوقاف

طلاق النجمات حقيقة أم شائعات.. فيديو

بعد حذف من يمتلك سيارة موديل2018.. 6 خطوات للحفاظ على حصتك التموينية

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ