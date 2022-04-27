مسلسل رانيا وسكينة الحلقة 26.. اختطاف أحمد خالد صالح

بدأت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل رانيا وسكينة، بمعرفة مي عمر وروبي أن الممرضة شهدت ضدهم، وهربا من المكان الذي كانوا يختبأون فيه بعدما نصحهم بحرية محمد عز بترك المكان.

وقررت مى عمر ان تذهب الى شركة والدها بحثا عن اوراق لاثبات براءتها.

فيما ذهب أحمد خالد صالح الي كبير الجابرية ليساومهم ولكنهم اختطفوه.

روبي ومى عمر كانوا يراقبان الموقف من بعيد وحينما هرب احمد خالد صالح ظخل الس الجاليري الذي به احد افراد العصابة ووجدوه مقتولا فاستعادوا منه الالماظ وهربوا.

مسلسل رانيا وسكينة" للفنانة روبي ومى عمر، يتم عرضه عبر قناة MBC-خلال شهر رمضان المبارك- في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتجسد مي عمر دور "رانيا" وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموحات ضخمة تسعى لتحقيقها، وتتدرب روبي "سكينة" على قيادة سيارات التريللا التي تستخدمها ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، والفنان سليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.



وانتهى الفنان سليمان عيد من تصوير أحدى حلقات مسلسل “ رانيا وسكينة ” ، والذى من المقرر عرضه خلال رمضان القادم، ويظهر الفنان سليمان عيد ضيف على إحدى حلقات المسلسل لمدة حلقة واحدة.

وانطلق تصوير مسلسل مي عمر و روبي “رانيا وسكينة " خلال الفترة الماضية في منطقة إمبابة، وواصل فريق العمل التصوير في نفس الديكور لمدة