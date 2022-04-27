غرفة تواصل دائمة لتقديم الخدمات للصحفيين

أعلن الكاتب الصحفى أيمن عبدالمجيد سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن تشكيل غرفة تواصل دائمة للرد على الاستفسارات النقابية للصحفيين وطلبات الدعم تطويرًا للأداء، وتسهيل خدمة أعضاء نقابة الصحفيين، فيما يخص الشأن النقابي والقضايا ذات الصلة.

و استحدث السكرتير العام غرفة تواصل دائمة للرد على استفسارات الزملاء وطلبات الدعم، على مدار الساعة. حيث يتولى المُتابعة نائبا المدير العام، محمد خليفة وعصام عبدالمنعم، على أرقام الهواتف والواتس التالية: (01288888720- 01095469966)، على أن يتم الرد الفوري، وإحالة ما يلزم إلى السكرتير العام لاتخاذ اللازم.

ويرجى اللجوء بالأساس لآلية التواصل عبر الواتس، وحصر الاتصالات الهاتفية فيما يستوجب ذلك؛ لتيسير أداء الخدمة.

ووجه السكرتير العام التهنئة إلى أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم بمناسبة عيد القيامة وقرب حلول عيد الفطر المبارك.