ليفربول يقترب من نهائي دوري أبطال أوروبا بثنائية في شباك فياريال

فاز فريق ليفربول الإنجليزي على ضيفه فياريال الإسباني بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب انفيلد رود، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتسيد فريق ليفربول أحداث الشوط الأول من المباراة، لكن فريق فياريال صمد بشكل رائع أمام هجمات محمد صلاح ورفاقه.

واستلم لويس دياز الكرة من حدود منطقة جزاء فياريال في الدقيقة 31، ليطلق تسديدة قوية، تصدى لها رولي حارس الفريق الإسباني.

وأرسل أرنولد كرة رائعة لـ محمد صلاح في الدقيقة 34، لكن تسديدة “ مو” علت عارضة مرمى فياريال.

وفي الدقيقة 42، حرمت العارضة تياجو ألكانتارا من تسجيل الهدف الأول لـ ليفربول بعدما تصدت لتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، دخل ليفربول بشكل قوي، وسجل لاعبه فابينيو هدفًا في الدقيقة 50 تم إلغاؤه بداعي التسلل.

هدف ليفربول الأول جاء عن طريق النيران الصديقة من خلال إستوبينان الذي ارتطمت به تمريرة هندرسون العرضية من الجهة اليمنى، لتخادع الحارس رولي وتسكن شباكه في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 55، سجل السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني لـ ليفربول من متابعة لتمريرة محمد صلاح الرائعة.

استمرت سيطرة ليفربول، فيما لم يتمكن فياريال من تهديد مرمى أليسون، لينتهي اللقاء بفوز رفاق محمد صلاح بثنائية قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب فياريال.

تشكيل فياريال

وضم تشكيل فياريال كلا من:

في حراسة المرمى: جيرو رولي

خط الدفاع: خوان فويث - راؤول ألبيول - بو توريس - بيرفيس إستوبينان

خط الوسط: داني باريخو - إيتيان كابوي - فرانسيس كوكلين

خط الهجوم: صامويل شوكويزي - جيوفاني لو سيلسو - أرنوت دانجوما

تشكيل ليفربول

وضم تشكيل ليفربول كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون – تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز