توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 28-4-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 28- 4- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

عاطفيا وصحيا: الوضع الفلكي داعم ويمنحك ذلك حياة عاطفية موفقة، فقط اهتم بصحتك.

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك اليوم حضورا ويساعدك ذلك على إثبات نفسك في كل عمل تقوم به.

برج الثور

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تتحكم في حساسيتك وأن تعمل في سرية وكتمان.

عاطفيا وعائليا: ينصحك الفلك اليوم بأن تكتم مشاعرك وتراقب الأجواء من حولك في صمت.

برج الجوزاء

مهنيا: اليوم مناسب لمباشرة مشروعاتك وعلاقاتك وتحقق تقدما في خطواتك المهنية.

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الأصدقاء يمدك بروح المرح والانطلاق وتعبر عن نفسك بحرية.

برج السرطان

اجتماعيا ومهنيا: القمر في وضع معاكس وقد يربكك التغيير ويشوشك وعليك بالتماسك وعدم التوتر.

عاطفيا وعائليا: حاول أن تقاوم مشاعرك السلبية.. واحم نفسك من الظنون

برج الأسد

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ والوقت يسمح بلقاءات ناجحة مع الأحباب ومع أناس من الخارج.

مهنيا وماليا: المريخ في منزل المدخرات يمنحك إصرارا وإرادة ويجعلك ذلك أكثر قدرة على التخطيط وتحقيق مكاسب، فقط انتبه لحقوقك.

برج العذراء

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك للتغلب على أي ضائقة مالية وقد تحوّل أي مشكلة لمكسب، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. عطارد بمنزل الحظ قد يمدك بنظرة تفاؤل، وتنفتح لك قلوب الأصدقاء والأحباب بسهولة.

برج الميزان

عاطفيا: إذا كنت متزوجا انتبه.. قد تميل للعصبية وللقسوة على شريك حياتك.

مهنيا وعائليا: القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون أكثر لباقة وتفاهما مع المحيطين بك وانتبه لحماية حقوقك.

برج العقرب

مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل واليوم تعرف كيف تخلق جوا نشيطا من حولك، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيا: فينوس بمنزل الحب ويساعدك ذلك على إصلاح الأحوال مع الأحباب أو شريك الحياة.

برج القوس

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحب يجعل اليوم مناسبا لإصلاح علاقاتك ولإيجاد حلول ناجعة.

مهنيا وعائليا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي قد يجعلك اليوم متفائلا، وتقوم بواجباتك على أكمل وجه.

برج الجدي

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تتحكم في أعصابك إذا وضع البعض العراقيل أمامك.

عاطفيا وعائليا: قد تميل اليوم لاختلاق المشاكل، وعليك أن تحذر العصبية كي تتفادى الصدام مع الأهل والأقارب والأحباب.

برج الدلو

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط والتشوش.. القمر في منزل العلاقات يساعدك على الوصول لما تريد بلباقة وتكلل خطواتك بالنجاح.

عاطفيا: الوضع الفلكي داعم ويساعدك أن تستمتع بحياة عاطفية حلوة

برج الحوت

مهنيا وماليا: القمر في منزل المال واليوم عليك أن تحافظ على تركيزك وتنفعك روح الحذر.

عاطفيا وعائليا: حاول أن تتعامل بهدوء في علاقاتك الشخصية والاجتماعية كي تحسن التصرف.





