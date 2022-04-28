توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 28-4-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 28- 4- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
برج الحمل
عاطفيا وصحيا: الوضع الفلكي داعم ويمنحك ذلك حياة عاطفية موفقة، فقط اهتم بصحتك.
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك اليوم حضورا ويساعدك ذلك على إثبات نفسك في كل عمل تقوم به.
برج الثور
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تتحكم في حساسيتك وأن تعمل في سرية وكتمان.
عاطفيا وعائليا: ينصحك الفلك اليوم بأن تكتم مشاعرك وتراقب الأجواء من حولك في صمت.
برج الجوزاء
مهنيا: اليوم مناسب لمباشرة مشروعاتك وعلاقاتك وتحقق تقدما في خطواتك المهنية.
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الأصدقاء يمدك بروح المرح والانطلاق وتعبر عن نفسك بحرية.
برج السرطان
اجتماعيا ومهنيا: القمر في وضع معاكس وقد يربكك التغيير ويشوشك وعليك بالتماسك وعدم التوتر.
عاطفيا وعائليا: حاول أن تقاوم مشاعرك السلبية.. واحم نفسك من الظنون
برج الأسد
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ والوقت يسمح بلقاءات ناجحة مع الأحباب ومع أناس من الخارج.
مهنيا وماليا: المريخ في منزل المدخرات يمنحك إصرارا وإرادة ويجعلك ذلك أكثر قدرة على التخطيط وتحقيق مكاسب، فقط انتبه لحقوقك.
برج العذراء
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك للتغلب على أي ضائقة مالية وقد تحوّل أي مشكلة لمكسب، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. عطارد بمنزل الحظ قد يمدك بنظرة تفاؤل، وتنفتح لك قلوب الأصدقاء والأحباب بسهولة.
برج الميزان
عاطفيا: إذا كنت متزوجا انتبه.. قد تميل للعصبية وللقسوة على شريك حياتك.
مهنيا وعائليا: القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون أكثر لباقة وتفاهما مع المحيطين بك وانتبه لحماية حقوقك.
برج العقرب
مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل واليوم تعرف كيف تخلق جوا نشيطا من حولك، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا: فينوس بمنزل الحب ويساعدك ذلك على إصلاح الأحوال مع الأحباب أو شريك الحياة.
برج القوس
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحب يجعل اليوم مناسبا لإصلاح علاقاتك ولإيجاد حلول ناجعة.
مهنيا وعائليا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي قد يجعلك اليوم متفائلا، وتقوم بواجباتك على أكمل وجه.
برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تتحكم في أعصابك إذا وضع البعض العراقيل أمامك.
عاطفيا وعائليا: قد تميل اليوم لاختلاق المشاكل، وعليك أن تحذر العصبية كي تتفادى الصدام مع الأهل والأقارب والأحباب.
برج الدلو
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط والتشوش.. القمر في منزل العلاقات يساعدك على الوصول لما تريد بلباقة وتكلل خطواتك بالنجاح.
عاطفيا: الوضع الفلكي داعم ويساعدك أن تستمتع بحياة عاطفية حلوة
برج الحوت
مهنيا وماليا: القمر في منزل المال واليوم عليك أن تحافظ على تركيزك وتنفعك روح الحذر.
عاطفيا وعائليا: حاول أن تتعامل بهدوء في علاقاتك الشخصية والاجتماعية كي تحسن التصرف.