محافظ الفيوم يشهد ختام منافسات دوري الأندية الصغيرة لخماسيات كرة القدم



شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المباراة النهائية لمنافسات دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية لخماسيات كرة القدم، التي أقيمت بالصالة المغطاة بمدينة دمو الرياضية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والأستاذ محمد منصور منسق مشروع الأندية الصغيرة على مستوى الجمهورية، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

تضمن حفل الختام فقرات فنية، وعرض رياضي للمدرسة الرياضية بالفيوم الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية، عقب ذلك أطلق محافظ الفيوم ضربة البداية لمباراة شرفية شارك فيها باللعب كل من محافظ الفيوم ونائب المحافظ، تلاها المباراة النهائية لدوري الأندية الصغيرة على مستوى المحافظة بين فريقي شكشوك، وسيلا.

وفي ختام المباراة قام المحافظ بتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الأربعة الأولى، حيث قام بمنح المكافآت المالية لفريق مركز شباب فرقص الحاصل على المركز الثالث، ومركز شباب سيلا الحاصل على المركز الرابع كما قام بتسليم الميداليات للاعبي شكشوك والكعابي، الحاصلين على المركزين الأول والثاني، وتسليم كأس البطولة لفريق شكشوك، بعد فوزه على فريق سيلا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أكد محافظ الفيوم علي أهمية هذه المسابقات الرياضية كمتنفس للشباب وتفريغ طاقاتهم بطريقة إيجابية فضلاً عن إظهار المواهب المتميزة، مشيراً إلى أهمية الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة التى تقدمها مراكز الشباب كونها تُسهم فى بناء أجسام وعقول الشباب.

وأضاف، أن المحافظة لا تألوا جهداً فى تقديم كافة سبل الدعم لتوفير البيئة المناسبة للشباب لممارسة الأنشطة والارتقاء بقطاع الرياضة فى مختلف اللعبات الفردية والجماعية، مثمناً جهود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومعرباً عن شكره للقائمين على تنظيم هذا الدوري وجميع الفرق المشاركة.

فيما أشارت وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن منافسات دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية أقيمت تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 3 يناير 2022 حتى 27 ابريل الجاري، بمشاركة 64 فريقاً على مستوى الإدارات الشبابية بالمحافظة، بإجمالي 28 مباراة بين الفرق المتنافسة، لافتة إلى أنه تم تصعيد فريقي شكشوك والكعابي أصحاب المركزين الأول والثاني على مستوى المحافظة، للمنافسة على مستوى الجمهورية في ذات البطولة.

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