عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرية الريان بمركز يوسف الصديق

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء الجولة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي يجرى تنفيذها بقرية الريان بمركز يوسف الصديق، للوقوف على سير العمل ومعدلات التنفيذ بتلك المشروعات، بحضور المحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندس روبي محمود السيد رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والمهندس أحمد جمعة ممثل شركة دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء للإشراف على أعمال مشروعات "حياة كريمة".

بدأت الفعاليات، بتفقد محافظ الفيوم، لأعمال محطة معالجة الصرف الصحي بقرية بطن اهريت بالظهير الصحراوي لقرية الريان، على مساحة ١٠ افدنة، بطاقة استيعابية 10000 م3، بتكلفة 150 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ بها 30%، وتشمل أعمال المحطة، المدخل الرئيسي، واحواض التهوية والترسيب، وأحواض التصافى والكلور والتجفيف، والأسوار وتخدم المحطة قرى بطن اهريث، وقصر ابو لطيعة، والمشرك قبلي، والمشرك بحري"غيضان بحري" .

وأكد المحافظ، خلال تفقده لأعمال محطة المعالجة بتوفير وسائل الحماية والأمان للعاملين، والالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من الاعمال بالمواعيد المقررة، مؤكدا على الالتزام بالمقاييس الفنية والهندسية، وخلال التفقد استمع المحافظ لشرح موجز لمكونات المحطة من قبل رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، موضحا أن الهيئة تنفذ أعمالها بعدد ١٢ قرية أم بمركز يوسف الصديق، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من الاعمال بنسبة ٥٠ %، بعدد ٤ قرى وتم تسليمها لشركة الفيوم لمياه الشري والصرف الصحى، للبدء فى أعمال تركيب الوصلات المنزلية لمياه الشرب.

كما تفقد المحافظ، المجمع الزراعي بقرية الريان، على مساحة ٤٥٠ م٢، بتكلفة ٥.٤ مليون جنيه، ويضم جمعية زراعية، ووحدة للطب البيطري، ومركزا للإرشاد الزراعي.

كما تفقد محافظ الفيوم، أعمال القطع الموازى للطريق السياحي جنوب بحيرة قارون، لتوصيل خطوط الغاز، بميدان أيوب على ساحل بحيرة قارون بمدخل مركز يوسف الصديق، موجها رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق برفع الاشغالات الخاصة بالقرى ومعارض الأعمال الحرفية المتاخمة للطريق السياحي لسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطريق.

وأكد محافظ الفيوم، على مسئولي الشركات المنفذة، الاستعانة بالعمالة المحلية من أهالي القرى التى يتم تنفيذ المشروعات بها، لتوفير فرص عمل للشباب، وتحريك عجلة الاقتصاد.

محافظ الفيوم يتابع آليات توصيل المرافق لمصنع ياباني لضفائر السيارات

 

bbdc0785-43ee-4ead-9544-b2989ec724f1
bbdc0785-43ee-4ead-9544-b2989ec724f1
c3fc79bf-9cf8-442c-96e3-1649a90826b9
c3fc79bf-9cf8-442c-96e3-1649a90826b9
d71119d8-ebfa-42da-b1b5-c25c7beabf3f
d71119d8-ebfa-42da-b1b5-c25c7beabf3f
4c21dc10-3fc2-4fd1-9b40-4ad3a94f07ec
4c21dc10-3fc2-4fd1-9b40-4ad3a94f07ec
09d2cf36-e8fd-49e9-977b-eaba751dd0c6
09d2cf36-e8fd-49e9-977b-eaba751dd0c6
30b5d994-0a54-4fb1-ab37-9b2870eb138b
30b5d994-0a54-4fb1-ab37-9b2870eb138b
634e4b10-ba4d-4ebd-8da5-26a3d15cb78d
634e4b10-ba4d-4ebd-8da5-26a3d15cb78d
6640335d-dbd5-414e-82d9-2a491e4aaa5c
6640335d-dbd5-414e-82d9-2a491e4aaa5c
a9e29ecc-2e53-43bc-bddb-f9a9f1c3ddbf
a9e29ecc-2e53-43bc-bddb-f9a9f1c3ddbf
b1cd7e01-f1d0-436b-b161-c282cb878820
b1cd7e01-f1d0-436b-b161-c282cb878820
b8b5393e-b631-44dd-a6bf-d5f134b659db
b8b5393e-b631-44dd-a6bf-d5f134b659db
الفيوم محافظ حياة كريمة الريان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية: الإفراج بالعفو عن 3273 من النزلاء المحكوم عليهم

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

الإعدام شنقًا للمتهمتين الأولى والثالثة في قضية مذبحة المرج

تراجع 15 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-4-2022

وفاة مدرب شباب الاتحاد السكندري بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

سلامة الغذاء تمنح أندومي مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق

ترشيحاتنا

بعد حذف من يمتلك سيارة موديل2018.. 6 خطوات للحفاظ على حصتك التموينية

الحكومة: تأسيس شركة لإنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية للسيارات

حبس مرتضي منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

شيخ الأزهر لوفد عمداء كليات اللاهوت: تعلمنا احترام مقدسات المسيحيين من النبي

الجيش الصيني يتدخل.. بكين ترد على "استفزاز" أمريكا في مضيق تايوان

بعد 48 عاما..اتحاد السلة يقرر أحقية الزمالك ببطولة كأس مصر موسم 75/74

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتتحها السيسي.. ما محتويات حجرة مقتنيات الرسول في مسجد الحسين وكيف وصلت إلى مصر؟ .. صور

هنادي مهنا: أنا آخر المنضمين لمسلسل "مكتوب عليا" وأكرم حسني قدمني بشكل مختلف وأيتن عامر "ممثلة خطيرة"|حوار

المصريون حشوه بالدنانير| قصة كعك العيد.. كيف تم اكتشافه وأول من أكله؟

تحذير هام ونصيحة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الأيام المقبلة؟

فيديو

شيرين لبط وأغاني عمرو دياب منجحتش.. تصريحات محمد محيي مع ياسمين عز..فيديوجراف

مهري 200 ألف.. منة عرفة تتحدث عن مرضها النفسي ومحمد نجاتي وطليقها السابق|فيديوجراف

ميكروفون ألماظ ودفاع مستميت عن سعد لمجرد .. ماذا قالت سلمى رشيد لياسمين عز "فيديوجراف"

اعتزلت بسبب حملة ممنهجة.. تامر عبد المنعم يكشف سبب ابتعاده عن التمثيل

المزيد

ساحة رأي

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ