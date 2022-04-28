مدرب مالاوي: مشوارنا لن يكون سهلا في التصفيات.. ومنتخب مصر غير محظوظ

يستبعد ماريو مارينيكا المدير الفني لمنتخب مالاوي، أن تكون الأمور سهلة لمنتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما وقع في مجموعة تضم مصر وإثيوبيا وغينيا.

وقال في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "قد يكون الطريق يقودنا لنتائج رائعة، فهو بمثابة طريق للأمل والحياة ويقودنا لآداء أفضل".

وتابع: "منتخب مصر يعاني من سوء الحظ بعض الشيء، كرة القدم تحتاج إلى الحظ أحياناً، ومنتخب مصر افتقد الحظ الكافي أمام السنغال، لكن الأخير أيضًا فريق رائع ومصر كذلك والحظ اتجه لأسود التيرانجا خلال المواجهات الأخيرة بينهما".

وواصل: "منتخب مصر يستطيع الفوز على أي فريق في أي يوم أو مكان بالعالم، لكن هناك فارق بين مصر والمغرب، الأول يلعب على تمرير الكرات والثان على الكرات المباشرة، لكن كلاهما يملك لاعبين مميزين وقادرين دائمًا على الفوز ومواجهة أي فريق بالعالم".

وعن الخطة التي ينوي الاعتماد عليها مع مالاوي، قال مارينيكا: "علينا العمل بجد وبكل ما أوتينا من قوة، نسعى للحصول على نقاط كافية تؤهلنا لكأس الأمم وعلينا الإيمان بأنفسنا، نحتاج إلى السرعة دفاعيًا وهجوميًا، والتنظيم الجيد والاستعداد الذهني".