مدرب مالاوي عن مباراة مصر: علينا الإيمان بأنفسنا.. والانتقادات جزء من وظيفة المدرب



أكد ماريو مارينيكا المدير الفني لمنتخب مالاوي, أنه ليس لدى المنتخب سجل قوي أمام منتخب مصر.

وقال مارينيكا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "نتيجة المواجهة الودية الأخيرة امام مصر كانت 4/2 ، ليس لنا سجل قوي حتى الان، ولكن لا يهم، علينا العمل بجد، وان نؤمن بأنفسنا وعلينا العمل للحصول على المزيد من النقاط من اجل التأهل".

وأكمل: "يجب علينا المتابعة والمشاهدة جيدا، لدينا فريق جيد، نبحث على فرص لمنحها للاعبين جدد، ومن كان في كامل لياقته سيكون له دور معنا".

وتابع: "لا اعتقد ان لمالاوي افضلية بسبب الانتقادات الموجهه لمدرب مصر الجديد، الفراعنة تقدر قيمتهم التسوقية تقدر بـ 150 مليون يورو أمام مالاوي 4 ونصف مليون يورو".

وأتم: "الانتقادات جزء من وظيفة المدرب، اذا لم تكن جاهزا للتعرض للنيران فلا تدخل المطبخ".