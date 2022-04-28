أحمد مكي يتصدر تويتر بعد الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي.. شاهد

تصدر الفنان أحمد مكى ، ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد عرض الحلقة 26 من مسلسل “الكبير أوي ” .

ودشن رواد السوشيال ميديا هاشتاج “ احمد مكى ” وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

و شهدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل “الكبير اوي” العديد من التفاصيل الكوميدية.

بدأ الكبير في التجهيز لـ مهرجان المزاريطة الدولي، وبدأ بعمل اتصالاته بالنجوم لحضور المهرجان.

وأصر الكبير على حضور “شيرين رضا” المهرجان وسط غيرة كبيرة من مربوحة على زوجها الكبير.

بينما نشرت الفنانة شيرين رضا عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت شيرين رضا في الصور من كواليس مسلسل “الكبير اوي ٦"، برفقة الفنان أحمد مكي.