حركة الملاحة بهيئة موانئ البحر الأحمر تسجل وصول وسفر 7 سفن.. تفاصيل

شهدت موانئ البحرالأحمر اليوم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول ٥١٨٧ طن بضائع عامة متنوعة و ٣٨٨ شاحنة و ٦٠ سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر ٧ سفن، حيث بلغ إجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة ١٨ سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفينة جديدة اليوم.



وبلغت حركة الصادرات تداول ٣٢٠٠ طن بضائع عامة ومتنوعة و ١٥١ شاحنة و ٦ سيارة .



كما بلغت حركة الواردات تداول ١٩٨٧ طن بضائع عامة ومتنوعة و ٢٣٧ شاحنة و ٥٤ ملاكي

وفي هذا الصدد استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد ٧٨ شاحنة بحمولة ١٤٥٠ طن بضائع عامة ومتنوعة و ٤٩ سيارة ملاكي و ٢٨ شاحنة فارغة و السفينة الحرية بعدد ٢٩ شاحنة بحمولة ٤٧٠ طن بضائع عامة ومتنوعة و ٣١ شاحنة فارغة وتم مغادرة السفينة امل بعدد ٩٣ شاحنة بحمولة ٢٢٤١ طن بضائع عامة ومتنوعة و ٦ ملاكي و ١١ شاحنة فارغة .



كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال ٣ شاحنة بحمولة ٦٧ طن بضائع عامة و ٥ ملاكي و ٦٨ شاحنة فارغة وتصدير ٦٧ شاحنة بحمولة ٩٥٩ طن بضائع عامة.



وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر ٦٨٧ راكب بموانيها.