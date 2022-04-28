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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هينيسي تكشف عن نسخة الرودستر من فينوم F5 في 9 أغسطس القادم

فينوم F5
فينوم F5

 

أعلنت شركة "هينيسي" الأمريكية لتعديل السيارات أنها ستكشف عن سيارتها الجديدة فينوم F5 الكوبيه ذات السقف المكشوف في 9 أغسطس القادم.

 

على غرار ما حدث مع سيارة فينوم  GT التي فقدت السقف مع الإصدار Spyder ، فإن فينوم F5 ستتلقى معالجة الرودستر، و يُظهر الرسم التخطيطي الذي أصدرته الشركة في الإعلان التشويقي ما يبدو أن الموديل الجديد بلا سقف.

فينوم F5

وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات والنقل، بعد الاحتفال التدشيني ستظهر فينوم F5 إصدار الرودستر ذات السقف المكشوف بعد ذلك علنًا في 19 أغسطس في أحد الأحداث الرئيسية في أسبوع مونتيري للسيارات.

فينوم F5

المعلن حتى الآن عن سيارة فينوم F5 الكوبيه حتى الآن أنها تأتي مع محرك V-8 بسعة 6.6 لتر بشاحن توربيني مزدوج مثل شقيقها الكوبيه ذات السقف الثابت، مما يعني أنها قادرة على إنتاج ما يصل إلى  1،542 حصانًا مع مضخة الغاز وما يصل إلى 1،817 على E85. المحرك القوي ، الشهير بلقب ـ Fury ، مقترن بناقل حركة يدوي أوتوماتيكي بـ 7 سرعات ويعطي قوته للعجلات الخلفية فقط.

فينوم F5

من المتوقع أن تقدم “هينيسي” الـ "فينوم F5" الرودستر  أداء مشابها لنسختها الكوبيه التي كشفت عنها "هينيسي" العام المضاي وبدأت في عملية التسليم للعملاء في خريف 2021، وهو ما يعني تسارع من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة في غضون 2.6 ثانية أو أقل ، وسرعة قصوى تزيد عن 300 ميل في الساعة. يقتبس  هينيسي  السرعة القصوى للرودستر من شقيقتها الكوبيه التي  تبلغ أقصى سرعة في 311 ميلاً في الساعة، على الرغم من أن أعلى معدل وصلت له هينيسي هو 271.6 ميلاً في الساعة. 

فينوم F5

سوف تصنع هينيسي 24 نموذجا فقط من الرودستر و سوف نرى على الأرجح أداء مشابه للسيارة الكوبيه ذات السقف الثابت ، على الرغم من أن Hennessey لم تؤكد ذلك حتى الآن العدد. 

 

لم يتم الكشف عن تفاصيل الأسعار لفينوم الجديدة، لكن فينوم F5 الكوبيه ذات السقف تم بيعها للبيع بالتجزئة بمبلغ 2.1 مليون دولار (1.7 مليون جنيه إسترليني) ومن المعروف أن السيارات المكشوفة عادة ما تكون أغلى من نظيراتها ذات السقف الثابت.

تينيسي فينوم F5 فينوم GT Spyder فينوم رودستر فينوم F5 الكوبيه Hennessey

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