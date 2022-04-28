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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الممتاز.. موعد مباراة الزمالك والمصري والقناة الناقلة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يستضيف فريق الزمالك نظيره المصري اليوم الخميس، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك والمصري والقناة الناقلة

 

تقام مباراة الزمالك والمصري في التاسعة والنصف مساء “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق بلال علام.

 

الزمالك Vs المصري

 

يستهدف الزمالك بقيادة مديره الفني جوسفالدو فيريرا تخطي عقبة المصري في لقاء الليلة، وتعزيز صدارة الدوري الممتاز “مؤقتا”.

 

وكان الزمالك تلغب على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.

 

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة المصر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل - محمد عواد - السيد عطية.
خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي “الونش” - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حازم إمام وحمزة المثلوثي.
خط الوسط : طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف “روقا” - يوسف إبراهيم “أوباما” - إسلام جابر - محمود عبد الرازق -  “شيكابالا” - أيمن حفني.
خط الهجوم : رزاق سيسيه - سيد عبد الله”نيمار” - أشرف بن شرقي وأحمد سيد ” زيزو” - عمر السعيد وسيف الدين الجزيري.

 

في المقابل، يطمح فريق المصري بقيادة مدربه التونسي معين الشعباني في مداواة جراحه بخطف الثلاث نقاط من الزمالك، بعد وداع بطولة الكونفدرالية “مؤخرا" من الدور ربع النهائي على يد نهضة بركان المغربي.

 

وخاض المصري 13 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، فاز في 4 لقاءات فقط، وتعادل في 7 مناسبات، وخسر في مواجهتين.

 

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد المصري في المركز التاسع بـ 19 نقطة.

الزمالك المصري الدوري الممتاز موعد مباراة الزمالك والمصري فيريرا

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الدوري الممتاز.. موعد مباراة الزمالك والمصري والقناة الناقلة

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