قورة: قرارات الرئيس السيسي بحفل إفطار الاسرة المصرية ترسخ مبادئ الجمهورية الجديدة

أشاد النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " بحزمة القرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

قال أن الدولة المصرية تضع اسساً وقواعد للجمهورية الجديدة وهي أن الجميع شركاء في بناء الوطن تحت مظلة الدستور والقانون من أجل إعادة مصر مرة اخري للريادة من جديد في كافة المجالات مثل سابق عهدها.

وأعلن" قورة " دعمة وتأييده الكامل لكافة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الـ13 التي أعلنها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والتي شملت كافة الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، وتعزيز التعاون الحكومي مع منظمات المجتمع المدني على صعيد البرامج التنموية والتكافلية مؤكداً أن تلك القرارات ستعطي دفعة إضافية قوية نحو تماسك الجبهة الداخلية المصرية وتعزز قوتها وصلابتها.

وقال " قورة " إن مبادرات الرئيس - ترسخ مبادئ الجمهورية الجديدة والانطلاق لمرحلة مختلفة من العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي على كافة الأصعدة، كما أنها تغلق الطرق في وجه المحرضين والعابثين بأمن واستقرار مصر الذين يحاولون شق وحدة الصف المصري وبث روح الإحباط في شباب الأمة، متعهدًا كمواطن ونائب عن الشعب ببذل كل الجهود والدعم الصادق نحو إنفاذ تلك القرارات.

ووصف " قورة " دعوة الرئيس السيسي لحوار سياسي بأنها «تطور مهم، يأتي في سياق مفاده أن الدولة المصرية رسخت وقويت، وأن العبور للمستقبل يتطلب أن نتعاون في أشياء كثيرة من بينها الحوار السياسي، مشيراً الى إن هدف الدعوة الحديث عن مستقبل جديد مختلف، عبر حوار مشترك بين الأحزاب والمجتمع المدني والقوى السياسية في إطار الجمهورية الجديدة،كما إن الدعوة تأتى ضمن مبادرات الرئيس للاستجابة لاحتياجات المجتمع المصري، في الشق السياسي، و تأسيساً للجمهورية الجديدة وإنجازاتها، التي إذا لم تكن محمية بحوار سياسي ستكون مهددة في المستقبل.

وقال " قورة " إن ما يتم إنجازه على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي يحتاج إلى مشاركة من قوى المجتمع، بدلاً من تحميل الرئيس السيسي كافة الأعباء.

وأضاف " قورة " أن مبادرة الرئيس السيسي حول الاقتصاد وتكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، يؤكد الشفافية والمصارحة الكاملة من القيادة للمواطنين بحقائق الموقف ودعوة الجميع لتحمل مسئولياتهم وصولًا لإقرار سياسة اقتصادية واجتماعية رشيدة و مرنة، تتسق مع ما يتخذه الرئيس السيسي من قرارات وما يضعه من خطط واستراتيجيات منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية.

كما أشاد " قورة " ،بحديث الرئيس لاسيما توجيهه بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، ولم يدع الغارمين والغارمات بدون مقترحات للحلول، مع تكليفاتة بإستمرار معارض السلع المدعمة لنهاية العام لرفع الأعباء عن المواطنين المصريين في ظل الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وقال " قورة " : لقد صدق الرئيس عندما أعلن بكل وضوح أن التحديات كانت عظيمة لكن النجاحات كانت أعظم، مشددًا على عهده مع المواطنين بالصدق والإخلاص في العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى.