ميناء الإسكندرية: انتظام العمل بكفاءة خلال عيد الفطر

أصدر اللواء نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تعليماته الى كافة القطاعات المعنية بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية والمحافظة على استمرارية العمل بكفاءة و إنتظام على مدار الساعة طوال أيام عيد الفطر المبارك.

وأشارت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إلى ان حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية شهدت نشاطًا خلال الثماني و الأربعين ساعة الماضية.

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وأضاف البيان أن حركة تداول الحاويات الصادر والوارد شهدت نشاطا ملحوظا، إذ بلغ عدد الحاويات المتداولة بمينائى الإسكندرية و الدخيلة 2187حاوية مكافئة.



وتم تداول 175ألف طن تقريبا خلال 48ساعة من البضائع مختلفة الأنواع و السلع الاستراتيجية من ضبط سائل و ضب جاف و بضائع عامة.



وفى سياق متصل، شهدت بدورها الحركة الملاحية بنطاق مينائي الإسكندرية والدخيلة نشاطا ملحوظا، حيث تم دخول وخروج 51سفينة إلى أرصفة الميناءين، كما يجرى حاليا العمل على شحن و تفريغ 35 سفينة.