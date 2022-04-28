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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كيلو الكحك بـ60 والبسكوت بـ50.. تعرف على الأسعار استعدادا لعيد الفطر.. فيديو

صدى البلد

يعتبر الكحك من أهم طقوس المصريين للاحتفال بالعيد، و مع اقتراب عيد الفطر المبارك في نهاية شهر رمضان المعظم، يبحث جميع المواطنين عن أسعار كحك العيد والبسكويت والبيتي فور، وطريقة عملهم وغيرها من حلويات عيد الفطر المبارك، رصدت عدسة صدى البلد طريقة عملهم ومتوسط أسعار الكحك والبسكوت والبيتي فور والغريبة في شبرا مصر  .


في البداية يقول الشيف أيمن أنا أعمل في هذه المهنة منذ اكثر من ٨ اعوام مقادير الكحك والبسكوت ثابتة  كل سنه ولا بنزود ولا بنقص موضحاً ان طريق عمل الكحك هي إضافة كيلو دقيق علي نصف كيلو سمن بالإضافة إلى ١٠٠ جرام سكر و١٠٠ جرام ماء ورائحة الكحك ورائحة فانليا .

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وتابع أيمن طريقة عمل البسكوت هي إضافة ٤ بيضات على كيلو الدقيق ومن ٢٥٠ جراما إلى ٤٠٠ جرام سمن ويتم إضافة نشادر أو بكينج بودر على حسب الطلب وأشار أن كيلو الغريبة يحتاج إلى ٦٠٠ جرام سمن و٣٠٠ جرام سكر بودرة.

وتابع إسلام صاحب أحد المخابز ارتفع اسعار بيع الكحك هذا العام بنسبة بسيطة مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع اسعار الخامات موضحا ان الزيادة لا تتعدي ال ٥ جنيهات للكيلو الواحد مشيرا إلى أن سعر كيلو الكحك السادة ل٦٠ جنيها وكحك الملبن ٦٥ جنيها وكحك عين الجمل ٧٠ جنيها والبسكوت ب ٥٠ جنيها والغريبة ب ٦٠ جنيها والبيتي فور ب ٧٠ جنيها.

وأشار إسلام إلى أن الإقبال هذا العام مرتفع مقارنة بالأعوام السابقة بسبب نزوح المواطنين عن عمل الكحك في البيوت وشرائه جاهزا توفير للوقت والمجهود.

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