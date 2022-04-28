بأسعار مخفضة.. طرح الكعك والبسكويت والسلع الغذائية بمنافذ الزراعة المتنقلة

اطلقت اليوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة من المنافذ المتنقلة إلى محافظة الغربية محملة بالسلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وبيض المائدة من انتاج مزارع الوزارة ، وكذلك كعك ومستلزمات العيد .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستمرار معارض السلع الغذائية طوال العام بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين



وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان ذلك يأتي في إطار دور وزارة الزراعة للمساهمة في خفض الأسعار وتقليل الحلقات الوسيطة.



وأشار الى انه تم التنسيق مع المحافظين بالمحافظات المختلفة، لتوجيه السيارات والمنافذ المتنقلة الى المناطق الأكثر كثافة، والمناطق النائية، لدعم أهالي تلك المناطق.

وأشار إلى أنه تم ارسال منافذ الوزارة إلى محافظات الفيوم والمنيا والقليوبية وسوف تستمر طوال العام في كل محافظات تباعا هذا بالإضافة إلى ان الوزارة تمتلك ١٧١ منفذ ثابت على مستوى الجمهورية.