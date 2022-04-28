أخبار التوك شو.. طريقة إحياء ليلة القدر؟ | مجدي عاشور يجيب.. تخفيض 30%.. أسعار الكعك والبسكويت في مجمعات وزارة التموين

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة نعرض لكم أبرزها:

طريقة إحياء ليلة القدر؟ | مجدي عاشور يجيب .. فيديو

كشف الدكتور مجدي عاشور، العالم والفقيه الإسلامي، طريقة إحياء ليلة القدر في شهر رمضان المبارك.

وقال عاشور خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «النبي قال من صلى العشاء والفجر كأنما أقام ليلة القدر، خير الأعمال دائما أكثر دوامة»، مردفا «من المفضل أن تصلى ركعتين بنية قضاء الحاجة في ليلة القدر، متدعيش لنفسك فقط، ادعي لكل اللي حواليك».

أطب مطعمك.. المفتي يكشف شروط الدعاء المستجاب وفضل ليلة القدر

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن ندعوا لأنفسنا وغيرنا ولوالدينا ولبلدنا، والدعاء للوالدين مطلوب في هذه الليلة بأن يغفر لهما ويتجاوز عن سيئاتهما.

وأضاف مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «مكارم الأخلاق في بيت النبوة» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن يدعو الزوجة لزوجها ولأبنائها، وندعو لمصر أن يرزقها الله الأمن والأمان، وأن يلهم قادتها الصواب في كل ما يفعلونه وما يقولونه.



تخفيض 30%.. أسعار الكعك والبسكويت في مجمعات وزارة التموين ..فيديو

قال الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن اليوم تم ضخ مستلزمات العيد من كعك وبسكويت بناءً على تعليمات وزير التموين بتخفيضات تصل إلى 30%، مؤكدا أن كيلو المشكل يصل سعره إلى 85 جنيها.

وأضاف “خليل”، خلال مداخلة هاتفية على قناة "المحور"، إن كيلو البسكويت الآن سعره في المجمعات والشوادر التابعة لوزارة التموين 70 جنيها، والكعك بالملبن سعر الكيلو فيه 75 جنيها، وكيلو كعك المكسرات بـ 85 جنيها.

"حقوق إنسان النواب": الرئيس السيسي حافظ على أمن واستقرار الدولة |فيديو

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إنه كان هناك مشاركة من

جميع التيارات السياسية وطوائف الشعب المصري بحفل إفطار الأسرة المصرية.

وأضاف عبد العزيز، خلال لقاء له ببرنامج “كلام في السياسة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف عن التحديات التى واجهت الدولة المصرية خلال فترة 2012 وما بعدها، وأيضا الأحداث التي تمت بفترة 2013 ووجود الجماعة الإرهابية، حتى ثورة 30 يونيو، والتحديات الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب.

مكان صعب.. صادق الصباح : "بطلوع الروح" اتصوّر على الحدود السورية اللبنانية

قال المنتج صادق الصباح، إن مسلسل بطلوع الروح إنتاجه ضخم وضم تفاصيل كثيرة.

مضيفا:" أشكر كل الممثلين والفنانين وفريق العمل المشارك في مسلسل بطلوع الروح".

بعد اكتشاف المقلب.. حسن أبو الروس لـ رامز جلال: أنت قدوتي |فيديو

حل الفنان حسن أبو الروس، ضيفا اليوم في برنامج "رامز موفي ستار"، تقديم رامز جلال، والمُذاع علي قناة "إم بي سي مصر" .

ودخل حسن أبو الروس في حالة من الرعب الشديد أثناء تنفيذ مقلب رامز جلال، قائلا:" احنا هنموت".

نورهان: تلقيت تهديدا من أحد المنتجين بسبب الأجر

كشفت الفنانة نورهان تفاصيل مشكلتها مع أحد منتجي مسلسلاتها، والذي وصل الأمر فيها إلى قيام المنتج بتهديدها، موضحة أن الأمر جاء من خلال قيامها بتصوير مشاهدها في المسلسل، ولكنها لم تحصل على أي أجر، مما اضطرها للجوء إلى نقابة المهن التمثيلية.

وأضافت الفنانة نورهان خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنها لجأت للنقابة للحصول على أجرها من المنتج، وهو ما حدث بالفعل بعد تدخل النقيب أشرف زكي والفنانان أحمد سلامة وإيهاب فهمي، موضحة أنهم كانوا سببا في الحصول على أجرها كاملا.

متزعلش .. رسالة صلح من عمرو مصطفى لـ تامر حسني |فيديو

قال الفنان عمرو مصطفى، إنه يوجه رسالة صلح لـ الفنان تامر حسنى، قائلا :" متزعلش يا تمورة".

وأضاف عمرو مصطفى خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة قناة القاهرة والناس، أنه قال :" إن المنتج محمد حفظى بيجامل تامر حسنى لما شبهه بعبد الحليم حافظ".

علاء مرسي: روحت لوكيشن فيلم لـ هنيدي وكسّرته عشان اتاخد مني |فيديو

كشف الفنان علاء مرسي، أنه من مواليد برج السرطان، وعاش قصة حب في صمت، ومن طرف واحد، لإحدى النجمات في الوسط الفني، منذ 25 عاما حتى الآن.

وأضاف الفنان علاء مرسي، خلال حواره ببرنامج "العرافة"تقديم الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع على شاشة "المحور"، :"اعترف أنني أحببت ميرفت أمين حب غير عادي ، رغم اننا اصدقاء جدا، وبنام وبحلم بيها، كما عشقت سناء يونس وكنت أنظر لها كثيرا يوم فرحي".





حسام موافي: سوء استخدام الأدوية يسبب الفشل الكلوي

نصح الدكتور حسام موافي، سيدة تقوم بقيء جميع أنواع الطعام والشراب لمدة 13 عامًا، بأن هذا الأمر لا يخيف لأنه لو كان مرض خطير لما استمر هذه الفترة دون ظهور أعراض.

وأضاف موافي، خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك شخصًا مستمر منذ 13 سنة تقوم بترجيع الطعام قد يكون هذا الأمر شئ نفسي، ولابد من عمل منظار أو الكشف على وظائف الكلى والبنكرياس.