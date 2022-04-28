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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم قاسم: كنت متخوفا من تكهن الجمهور بحقيقة "خالد" مع بداية حلقات يوتيرن

كريم قاسم
كريم قاسم

كشف الفنان "قاسم" عن ردود الأفعال التي تلقاها على شخصيته في مسلسل يوتيرن الذي عرض في الموسم الرمضاني الحالي.

 

وقال "كريم": "تلقيت ردود فعل رائعة عن العمل على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع، وكنت متخوفًا مع بداية الحلقات أن يتكهن الجمهور بحقيقة خالد ولا يصدقونه، ولكن بعد الحلقة الرابعة تحول الأول وحدث تعاطف كبير مع الشخصية".

 

وكان قد كشف الفنان كريم قاسم عن سبب حماسه لمسلسل يوتيرن مع الفنانة ريهام حجاج الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وقال في تصريحات لـ"صدى البلد":" الشخصية التي اجسدها في العمل كانت تحديا بالنسبة لي خاصة أنها تتحول بعد مرور 20 حلقة، فكانوا يريدون في البداية أن أظهر بشخصية مظلومة ومقهورة أخدع بها الجمهور وبعد ذلك يجدوا الشر والسواد بداخل الشخصية يظهر على الشاشة، فكان الأمر ممتع بالنسبة لي، وصناع العمل قالوا انني قادر على خداع الجمهور".

 

وتابع": إلى جانب هذا المسلسل يعد التعاون الثاني لي مع الفنانة ريهام حجاج فهي ممثلة رائعة وتجربتنا سويا في "لما كنا صغيرين" العام الماضي كانت مميزة،  وأيضا المسلسل هو العمل الثاني مع المؤلف أيمن سلامة الذي أسعد جدا بالعمل معه، وانا أحب أدوار الشر التي تحدث بها تغييرات مرة واحدة تفاجئ الجمهور".

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وتدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية ، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها ، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث ازمة بينها وبين زوجها .

 

يشارك فى بطولة مسلسل يوتيرن العديد من الفنانين على رأسهم ريهام حجاج - توفيق عبد الحميد - عبير صبري - كريم قاسم - عبير منير - إيمن القيسوني - صفاء الطوخي.
 

التواصل الاجتماعي رمضان كريم قاسم الفنانة ريهام حجاج عبير صبري طوخ

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