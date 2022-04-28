رايولا يرد علي شائعة وفاته: يبدو وإنني قادر علي العودة من الموت

نفي مينو رايولا وكيل اعمال اللاعبين الشهير شائعة وفاته.

وكتب رايولا عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : وضعي الصحي الحالي لمن يتساءلون هو انني غاضب للمرة الثانية في ٤ اشهر يبدو وإنني قادر علي العودة من الموت

شائعة وفاة رايولا

وانتشر قبل قليل تأكيد تقرير صحفي، وفاة وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا عن عمر يناهز 54 عامًا.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن رايولا الذي مثل العديد من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، توفي عن عمر يناهز 54 عامًا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أنه كانت هناك شائعات في شهر يناير الماضي عن دخول رايولا مستشفى سان رافاييل في ميلانو في شهر يناير الماضي، وأنه اضطر إلى الخضوع لعملية جراحية، لكن هذه الأنباء نفت في بيان أشار إلى أن رايولا "خضع لفحوصات طبية عادية تتطلب تخديرا، ولم يكن هناك تدخل طارئ".

وأشارت الصحيفة، إلى أن وفاة رايولا تسببت في حالة من الارتباك بشأن مستقبل العديد من نجوم كرة القدم، أبرزهم إيرلينج هالاند نجم فر يق بوروسيا دورتموند، هدف ريال مدريد ومانشستر سيتي وبرشلونة، والذي يستعد لمغادرة دورتموند هذا الصيف وكان رايولا هو الذي سينفذ عملية رحيله.