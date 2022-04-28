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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران: إسرائيل تقترب من نهايتها.. وتلفظ أنفاسها الأخيرة

اسرائيل وايران
اسرائيل وايران

قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، إن إسرائيل تلفظ أنفاسها الأخيرة وتقترب من نهايتها بسرعة.

واعتبر الحرس الثوري في بيانه، نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن استمرار الانتفاضة واتساع نطاقها وانتشار عدم الأمن في مركز الكيان الغاصب للقدس يمكن اعتبارها من الهواجس التي تقض مضاجع هذا الكيان المهزوز.

ورأى البيان أن "منطق المقاومة ودعم الشعب الفلسطيني الذي تعتمده إيران الإسلامية هو السبيل الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية وطرد المحتلين الغاصبين من الأراضي المحتلة وعودة اللاجئين والمشردين الفلسطينيين إلى وطنهم وإجراء انتخابات حرة لتحقيق إرادة الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره بنفسه". 

وأشار البيان إلى "مرور 34 عاما على تسمية يوم القدس العالمي ومرور 74 عاما على تأسيس الكيان الصهيوني المجرم اللقيط في فلسطين".

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وأكد أن كل المخططات والمؤامرات الرامية لتعزيز قوة هذا الكيان وتوفير أمنه قد فشلت بعد التطورات الأخيرة خاصة اشتعال جذوة الانتفاضة ضد كيان الاحتلال ليبعث الأمل في النفوس قرب انهياره الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة ويقترب من الزوال التام في القريب العاجل.

ويأتي البيان عشية يوم القدس العالمي أو اليوم الدولي لمدينة القدس الشريف، والذي يعد حدثا سنويا يعارض احتلال إسرائيل للقدس.

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