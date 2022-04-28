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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية قصفت "ليمان" لاتهام موسكو

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

 أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي العقيد ميخائيل ميزينتسيف أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة (ليمان) في جمهورية دونيتسك الشعبية؛ من أجل إلقاء اللوم على الجيش الروسي.

وأشار رئيس المركز - وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية على نشرتها الإنجليزية، اليوم الخميس - إلى أن نظام (كييف) يواصل اختلاق أشياء استفزازية حول مقتل مدنيين نتيجة القصف العشوائي لمدفعية الجيش الروسي.


وأضاف "في مدينة ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية، تقوم وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية بقصف المناطق السكنية بقذائف المدفعية من أطراف المستوطنة.

وتابع رئيس المركز أن "مثل هذه الأعمال والاستفزازات اللاإنسانية من قبل النازيين الجدد تثبت مرة أخرى أن السلطات الأوكرانية خارجة عن جميع أعراف الأخلاق ومبادئ القانون الإنساني الدولي، وأن أرواح المدنيين لا تهمهم إطلاقا".

الدفاع الوطني الروسي القوات الأوكرانية ليمان دونيتسك الجيش الروسى

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