محافظ القاهرة يشهد صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بالحسين نائبا عن الرئيس

يشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك ، نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم 28 رمضان 1443 هـ ، وذلك بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

وكان محافظ القاهرة أعلن أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات استعدادًا لإستقبال عيد الفطر المبارك .



وأكد المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن ١٥٤٩٦ ، و١١٤ للإبلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور.



كما أكد “عبدالعال” أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك مشيرًا إلى أن جميع المخابز ستعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد كما تم تشديد إجراءات الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات.