عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يشهد صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بالحسين نائبا عن الرئيس

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

يشهد  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك ، نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم 28 رمضان 1443 هـ ، وذلك بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

وكان  محافظ القاهرة أعلن  أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات استعدادًا لإستقبال عيد الفطر المبارك .


وأكد المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن ١٥٤٩٦ ، و١١٤ للإبلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور.

محافظة القاهرة: حملات مكثفة على المحلات لضبط الألعاب النارية والشماريخ قبل العيد

محافظة القاهرة : إزالة عقارين مخالفين بـ المعصرة

قبل العيد.. ضبط 100 كيلو رنجة غير مطابقة للمواصفات في القاهرة

صحف القاهرة تبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال احتفالية ليلة القدر


كما أكد “عبدالعال” أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك مشيرًا إلى أن جميع المخابز ستعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد كما تم تشديد إجراءات الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات.

القاهرة صلاة الجمعة الأخيرة شهر رمضان مسجد الإمام الحسين الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني ينفي وجود ضابط ضمن المفرج عنهم بالعفو الرئاسي

انفراد.. "فيفا" يعتمد نتيجة مباراة مصر والسنغال مع توقيع عقوبات مالية وانضباطية

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

هل صلاة 4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تكفر عن الصلوات الفائتة؟ الإفتاء تحسم الجدل

مساعد كيروش : انضمامي لـ أهلي موسيماني بشرط .. وإعادة مباراة مصر والسنغال صعب .. وهذه حقيقة الاعتداء على صلاح داخل الفندق |حوار

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

موضوعات متعلقة

قبل العيد.. ضبط 100 كيلو رنجة غير مطابقة للمواصفات في القاهرة

محافظة القاهرة: حملات مكثفة على المحلات لضبط الألعاب النارية والشماريخ قبل العيد

محافظة القاهرة : إزالة عقارين مخالفين بـ المعصرة

اخبار التعليم..3 ظواهر فلكية حتى نهاية إبريل.. المنصة الإلكترونية لـ 1 و2 ثانوي ضد الغش.. جامعة القاهرة توزع 1600كرتونة غذائية على أسر قريتين

ترشيحاتنا

أعمال الجمعة الأخيرة من رمضان كاملة.. هدي نبوي لا تغفله

حسام عبدالمنعم : جيراني احتفلوا بهزيمتي في مباراة الستة الشهيرة

ما هي الجمعة اليتيمة؟.. هل صلاتها تكفر عنك الفوائت؟.. أسرار يغفلها الكثيرون

داعش يعلن مسئوليته عن هجوم أدى لمقتل 9 في أفغانستان

ارتباك مستقبل هالاند وبوجبا وإبراهيموفيتش.. تأثير شائعة وفاة رايولا على لاعبي العالم؟

وزير داخلية تونس: جاهزون للتصدي لأي عمل إرهابي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفضت تقاضي أجر وتكلفت 50جنيها..كواليس تسجيل شريفة فاضل أغنية لسة بدري يا شهر الصيام

ذكرى ميلاد شحاتة أبو كف..كيف تسبب ناجي العلي في اتهام نور الشريف بخيانة الوطن؟

ابن الأهلي الحاصل على جائزة الزمالك.. رحيل محسن نوح أبرز الإعلاميين الرياضيين

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

فيديو

بأسعار مناسبة.. التموين تطرح علب كحك وبسكوت العيد

قرار الفيفا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. فيديو جراف

حاولت إغراء بوريس جونسون داخل البرلمان.. سيقان أنجيلا راينر تثير أزمة في بريطانيا "فيديوجراف"

أقوى 7 مسلسلات في رمضان 2022 وأفضل ممثل |فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ