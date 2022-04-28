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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استعدادا لـ عيد الفطر..الزراعة: ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية بمنافذ الوزارة..فيديو

القرش
القرش

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة للاستعداد لموسم الإجازات وعيد الفطر المبارك.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "لدينا عدد من الإجراءات التي سنقوم بها، أولها ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية في المنافذ التابعة لوزارة الزراعة"، لافتا: "لدينا أكثر من 170 منفذا على مستوى الجمهورية".

وأشار: "نعمل على توفير السلع للمواطنين بشكل مستمر خلال أيام عيد الفطر المبارك، والمحافظة على طرح كميات إضافية أمام المواطن المصري".

وأوضح: "تم رفع حالة الاستعداد في كافة القطاعات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة خلال الإجازة لمتابعة عمليات حصاد وتوريد محصول القمح بالتعاون مع وزارة التموين وتسهيل إجراءات التوريد تيسيرا على المزارعين".

وتابع: "وزير الزراعة أصدر توجيهات مشددة للإدارة المركزية لحماية الأراضي بإعلان حالة الاستعداد القصوى لمنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال فترة الإجازة، والتي تستمر لأكثر من أسبوع، والتعامل بالإزالة الفورية في المهد، بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي، والشرطة، ومديريات الزراعة بالمحافظات، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق، مع إعادة الأرض لطبيعتها الزراعية".

 

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